Tomáš Voltr: Na skládkách stále končí energeticky využitelný odpad

Přestože se u nás problematika ukládání odpadů na skládky řeší na legislativní úrovni přibližně od roku 1999 a v posledních letech se na ni soustředí více pozornosti, je skládkování stále nejrozšířenější formou nakládání s odpady. V roce 2020 v Česku skončilo okolo 49 % veškerého komunálního odpadu právě tam. Značnou část ho tvoří biologicky rozložitelný odpad (BRO). Namísto toho, aby se BRO využíval v energetických zařízeních, zbytečně přispívá k produkci metanu. A nejen to. Bioodpad způsobuje nestabilitu skládek a značně navyšuje jejich kapacitu, a tím snižuje jejich životnost jako celku.Produkce odpadu meziročně stoupá, čímž v současné situaci stoupá i množství odpadů na skládkách. Jejich kapacity nejsou nevyčerpatelné, proto je potřeba zaměřit se na odpadovou legislativu, ve které zaostáváme za zbytkem Evropy. To dokládá i nedávné zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), které odhalilo zásadní problémy v nakládání s odpady. A rozhodně k tomu nepřispívá ani oddálení zákazu skládkování recyklovatelných a využitelných odpadů na rok 2030. Zlepšení totiž nenastane ze dne na den, ale je to dlouhodobý proces, se kterým je potřeba začít dnes.

V loňském roce bylo energeticky využito pouze 15 % z celkové produkce komunálního odpadu. Ročně se u nás vyprodukuje okolo dvou milionů tun biologicky rozložitelného odpadu. Z takového množství bychom dokázali získat okolo 100 mil. kubíků biometanu, což odpovídá spotřebě plynu v téměř 67 tisíc domácnostech. K tomu je zapotřebí i podpůrná legislativa, dotace nebo provozní podpora pro bioplynové stanice (BPS).

Většina tuzemských bioplynek je zemědělských – jejich vstupní surovinou je zejména cíleně pěstovaná biomasa. Ty z mého pohledu nejsou příliš dlouhodobě udržitelné například i s ohledem na rostoucí potřebu půdy pro účely potravinové produkce.

Důležité a nutné je soustředit se na zpracování BRO, který produkuje každý z nás a má velký energetický potenciál. Některé ze zemědělských BPS však lze přebudovat na odpadářské s následnou výrobnou biometanu, k tomu jsou nicméně potřeba již zmíněné legislativní kroky. S těmi se naštěstí již začíná, ale stále jsme ve fázi návrhů.

Řešením je tedy co nejdříve zpřísnit skládkování a uvést v platnost podpůrnou legislativu pro výrobny biometanu. K tomu je zapotřebí, aby společně spolupracoval energetický sektor a odpadové hospodářství společně s městy i obcemi.

