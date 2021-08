Tomáš Voltr: Stát otevřel dveře biometanu v dopravě, chybí ale legislativa

Břetislav Machaček 20.6.2021 14:25

Je s podivem, kolik se cpe do zcela zanedbatelné spotřeby paliva.

Nebylo by levnější bioplynku napojit na teplárnu, než budovat plnírny

pro autobusy a upravovat motory pro dané složení plynu? S druhem "potravy"

pro bioplynku se mění složení bioplynu včetně příměsí a to se motorům

moc nelíbí. Pro motory je nejlepší palivo se stabilními parametry pro

které byly konstruovány a možnost plnění tlakových nádob ze sítě se

stabilním složením plynu(zemní plyn). Ona ta uhlíková stopa několika

autobusů nelze srovnat s uhlíkovou stopou teplárny a u dopravy bych

šel cestou jednotných typů motorů, paliva a možnosti plnění ze sítě

plynovodů. Na co pak budou autobusy jezdit při výpadku bioplynky?

To nebudou jezdit a nebo se bude navážet plyn odjinud? Každá doprava

je levnější při unifikaci a s levným a dostupným palivem. Pokud jde

cestou drahých vozidel, složitých plníren a vyjímečnosti paliva, tak

nastávají problémy při mimořádnostech a vyšší náklady se odrážejí do

ceny jízdného. Ona ta ekologická veřejná doprava tak může být nakonec

finančně neúnosná a neobstojí při srovnání s jinými druhy dopravy.

Co město, to jiný dopravce a jiný typ vozidel. Nákup malých sérií je

nevýhodný a schází koordinace více měst, krajů či rovnou státu o co

nejvýhodnější hromadný nákup unifikovaných vozidel a tím i množstevní

sleva za ucelenou sérii. To by ale dostal úplatek jeden(nebo nikdo)

a tak je těch kovaříčků stovky. Ten jich koupí deset, ten dvacet a

každý nákup je jedinečná série. Takový nesmysl ždímá kapsy daňových

poplatníků, ač se tváří jako trh na základě "výběrových řízení" a

"veřejných soutěží". Opak je pravdou a každý, kdo nakupuje hromadně,

to potvrdí. Mimochodem ten článek považuji za reklamu na svůj produkt

a lobbing za dotace do bioplynového hospodářství. Obojí považuji za

nefér vůči celé společnosti, která má dotovat něco, co se tváří

ekologicky a nedokáže se bez dotací uživit. Jsem zvědav jak dlouho

bude dojná kráva na dotace dojit a co bude, až bude vydojená.

