Univerzity za klima: Proč protestujeme?

Jaroslav Řezáč 11.5.2023 06:46

pramení to z toho, že vláda chce skutečné udržitelné řešení ne dočasná. Sociálně udržitelné dávno nejsou, protože není stanoveno, podle jaké sociální konstanty se mají sociální náklady brát? je to Německo nebo Švédsko? ať tak či tak je jasné, že každý stát má originální ekonomiku, takže to co je pro západ sociálně přijatelné, protože je dost bohatý, aby sanoval finančními injekcemi sociální systém, tak chudší státy na to rozhodně nemají a musí se zadlužovat.

Vzhledem k tomu, že protestující jen vytrhávají hesla z kontextu aniž by si uvědomili souvztažnosti následků, vypadají dost naivním způsobem.





Odpovědět