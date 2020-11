Václav Láska: E-mailová válka o slepice

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | OBRAZ Obránci zvířat Slepice v klecovém chovu.

To, co se v těchto dnech odehrává v mé emailové schránce, jsem už dlouho nezažil. Denně chodí kolem dvaceti emailů na téma klecového chovu slepic. Na jedné straně odpůrci zákazu klecového chovu posílají emaily zcela shodného znění, lišícího se jen podpisem daného zemědělce. Přicházejí z celé republiky. Na druhé straně dostávám emaily z mého obvodu. Zpravidla začínají připomenutím „volil jsem vás a teď, prosím, zachraňte slepice a hlasujte pro zákaz klecového chovu”. Odpůrci zákazu nad jeho podporovateli co do počtu emailů vedou asi tři ku jedné.

Pro mě tohle rozhodování ale není složité, protože jsem ještě před volbami jasně řekl, že zákaz klecového chovu podpořím. A to dodržím. Tenkrát jsem vysvětloval proč. Ale aby bylo mé rozhodnutí opravdu zodpovědné, podíval jsem se i na argumentaci odpůrců zákazu.

Upřímně si nemyslím, že bychom schválením zákazu klecového chovu slepic omezili konkurenceschopnost našich zemědělců. Naopak. Řada velkých odběratelů vajec přestává vejce z klecových chovů vykupovat. Je to trend doby, který časem bude následovat taky více a více drobných spotřebitelů. To, že zákon donutí naše zemědělce přejít z klecového chovu na halový chov slepic, může být naopak pro jejich konkurenceschopnost do budoucna prospěšné. Protože vejce z klecových chovů časem prostě ztratí odbyt.

Argumentu, že je slepicím v klecích lépe, než v halách, který odpůrci zákazu podporují údaji o mortalitě slepic (klece 3 %, haly 12 %), prostě nevěřím. Jako laikovi mi stačí pohled na stav slepic v jednom či druhém chovu. Že halový chov slepic bude vyžadovat lepší a pozornější péči a dodržování v současnosti už ověřených pravidel, je asi zřejmé. Opravdu je třeba se je naučit. Asociace soukromých zemědělců už vydala publikaci o tom, jak správně slepice v halách chovat. Pročetl jsem ji a nepřijde mi na tom nic složitého.

Argument, na který naopak částečně slyším, je zmařená investice do klecových chovů. Drobní zemědělci jsou pod tlakem a nepochybuji o tom, že otáčí každou korunu. Chápu jejich zlobu v případě, kdy svoje klecové chovy vybudovali nebo modernizovali třeba před třemi či pěti lety. Ale to by měla ošetřit kombinace dlouhého přechodného období (zákaz začne platit až za 7 let) a dobře zaměřeného dotačního programu. Považoval bych za správné, kdyby stát podpořil zemědělce, kteří se rozhodnou na halové chovy přejít třeba ještě před účinností zákazu.

Takže celkem chápu nevoli, kterou tenhle zákaz u zemědělců vyvolává. Ale i tak ho považuji za správný nejen pro slepice a naši společnost, ale i pro ně samé. Proto ho podpořím.

