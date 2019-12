Veronika Holcnerová: Hladovka za klima, den čtvrtý

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Rebelie proti vyhynutí Vašek, 4 dny hladovky.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Donedávna většina z nás vnímala klimatické změny téměř jako jakýsi abstraktní pojem. Něco vzdáleného, co se nás příliš netýká. To se ale v posledních pár letech začalo měnit. Změny klimatu se dějí teď a tady. Není možné je ignorovat a začínají se přímo dotýkat každého z nás.

Proto je nutné s občany otevřeně a v plné intenzitě komunikovat o závažnosti situace. Nemůžeme se dál tvářit, že se nás změny klimatu netýkají. Týkají. A spíš než klimatickou změnou bychom naši situaci měli nazývat klimatickou krizí.

Sucho, kůrovcová kalamita, rapidní snížení populace hmyzu... to všechno jsou důsledky klimatických změn, které vidíme už teď na vlastní oči. A bude hůř. Studie zabývající se dalším průběhem rozvratu klimatu mluví o potravinové krizi, kdy nebudeme schopni uživit současnou lidskou populaci, mluví o kolapsu společnosti, masivní migraci, válkách…

Proto jsme se my, normální lidé, kteří mají práci, rodiny, koníčky, děti, vnoučata… rozhodli jednat. Rozhodli jsme se postavit systému, který nás žene do záhuby. A prosíme vás, politiky, kterým jsme vložili do rukou moc rozhodovat o dění v našem městě, abyste brali tuto krizi vážně. Vyhlaste stav klimatické nouze a začněte se zabývat adekvátně razantními opatřeními.

Poprosila jsem dnes Vaška, který již čtvrtý den hladoví za klima, aby mi pro vás napsal krátký vzkaz:

„Klimatická krize je největším problémem ohrožujícím lidstvo v současné době. Ani Brno, v kontextu světa malé město, z jejího dopadu nebude vyňato, a naopak by jako progresivní město mělo jít příkladem co se týče jejího řešení. V současné době dostatečně nejedná. Klimatická krize je problémem, který bez pochyby zasluhuje projednávání ve vysoké politice, a je nutné o jeho závažnosti také občany pravdivě informovat. K tomu slouží vyhlášení stavu klimatické nouze, které hnutí Extinction Rebellion požaduje. Jsme obyčejní občané, kteří vidí budoucnost, k jaké směřujeme, a chtějí ji odvrátit. Má hladovka je jedním z prostředků, jakými se tohoto snažíme dosáhnout. Dělám to proto, že si to mohu dovolit a považuji to za nutné. Byl bych rád, kdybyste k tomuto mému aktu přistupovali s vážností.“

reklama