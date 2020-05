Vilém Famm: Koronavirové poučení Licence | Některá práva vyhrazena Foto | HAMZA BUTT / Flickr Máme dostatečné zásoby potravin? Jak jsme nachystáni na energetickou krizi? Co celá země? Ilustrační foto. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Pandemie koronaviru lidské konání postavila z hlavy na nohy, abychom si konečně uvědomili své priority. Nákup roušek nám však ukázal, jak dopadneme v případě potravinové krize. Na dané problémy máme na svých ramenou hlavu. U mne jsou však pochybnosti zda svého rozumu použijeme správně. Před lidstvem dle dvou set vědců v čele z Marií Ivanovovou je na obzoru apokalypsa. Přesněji pět pohrom, které vedou lidstvo k pohromě. 1. Klimatické změny

2. Extrémní počasí

3. Úbytek biodiversity

4. Úbytek vody

5. Ztenčující se zdroje potravy Když se zamyslíte, možná vás též napadne co mne. Dívejte se prosím pozorně a to, jak z leva tak i zprava. Za vším můžete najít více či méně přelidnění planety. Tak se nabízí otázka, kdo za to může? Věřící v dobách dávných, ale i dnešních, chtějí jediné, víc věřících. Komunisté více bojovníků za mír. Stoupenci tržního hospodářství více zákazníků, je přeci pak lepší prodej aut, mobilů či kuřecích řízků s bramborovým salátem. Pro větší zisky dokážeme regulovat výsadbu rostlin či chov zvířat, ale právě pro větší zisky chceme i více lidí. Lesy v Evropě opustily lesní včely. Nejsou. Úbytek dalšího hmyzu je víc než patrný. Tání ledovců, a kdyby roztál i všechen sníh, tak způsobí, že se hladina moří zvedne o asi 80 metrů. Tuhle odpověď jsem dostal na svůj dotaz v Kosmíku RP už v roce 1967. Co asi tak nastane? Nu přeci stěhování národů a to i v případě, když někde vody ubyde a země se stane pro lidi nevhodná. Bojíme se též pádu asteroidu či výbuchu sopek. To může přivodit dobu ledovou, nebo alespoň opět změnit podnebí a přinutit lidstvo k putování. Tak se ptám, jsme připraveni? Máme dostatečné zásoby potravin? Jak jsme nachystáni na energetickou krizi? Co celá země? Vzpomenul jsem přelidnění. Více lidí, více jakéhokoliv odpadu na Zemi, ve vodě, ve vzduchu či v podzemí. Tuhle Zemi postupně vybydlíme, jako nepřizpůsobiví byt. Řešení se přímo nabízí. Lidí může žít v dané krajině jen tolik, kolik jich daná země uživí, napojí a též energeticky uspokojí a to vše nejlépe z obnovitelných zdrojů. To ale hovoříme o udržitelném, tedy maximálním počtu lidí na daném území. Ten by měl být spíše bezpečný počet, t.j. 60-70 % stavu udržitelného. Takže čistě hypoteticky, pokud bychom spočítali počet obyvatel ČR na 5 mil. Tak skutečný by měl být 3-3,5 milionu obyvatel. Skutečnost ČR:

1785 4 250 000 obyvatel

1947 8 765 000 obyvatel

1993 10 340 000 obyvatel

2002 10 201 000 obyvatel

2019 10 693 939 obyvatel

Z tabulky zcela jasně vidíme, že naše země byla schopna uživit i energeticky zásobit 4,25 mil. obyvatel. Nu, ale my budeme posuzovat spotřebu dnešními nároky a tak výsledek může být jiný. Dříve lidé neměli např. ledničku, ale na straně druhé nemuseli na ni vydělávat peníze. Nemusíte se mnou souhlasit, že je nutné stanovit udržitelný počet lidí, ale pokud ne, tak jaké řešení máte vy? Chci též vyšší výnosy či menší odpady, ale k čemu jsou nám všechny ty vynálezy, když nakonec vedou k jedinému a to k nárůstu nových obyvatel. Nakonec zde stejně bude už ne přelidnění, ale obrovské a nezvladatelné přelidnění. Je nás stále víc, ale bez snižování obyvatel se nedočkáme, věřte tomu, dobrého řešení. Brzký zítřek nám nabízí vodíkové palivo. Molekulární katalyzátor pomocí elektrolýzy rozloží vodu na vodík a kyslík, získá čistý vodík pro naše využití. Díky tomu dojde za 30 let ke snížení CO2 o 34%, mám však obavy, že i tento vynález povede jen k dalšímu navyšování obyvatel. Byli jsme svědky nového přísunu techniky např. do zemědělství. Výsledek nastal správný, prudký úbytek pracovníků. Na druhé straně totéž u úřední sféry vyvolalo nárůst pracovníků. Něco děláme špatně. Není přeci možné, že by úředníci byli hloupější než zemědělci a nebyli schopni novou techniku se současným stavem zvládnout. Opak by měl být pravdou. My nepotřebujeme více lidí, spíše je nutné lépe využívat nových technologií, počítačů a obzvláště robotů. Já jen chci předat tuto planetu svým vnukům, aby i oni ji jednou mohli odevzdat v dobrém stavu svým vnukům. Opakuji, lesní včely zmizely a moře stoupá. Mikroplasty na nás číhají spolu s novými viry a my, místo toho řešíme, jak vydělat víc peněz. Peníze jsou pro nás víc, než náš volný čas a to nemluvím o dosud zelené Zemi, po které ještě poletují nositelky našeho života-včely, neúnavné pracovnice. My bychom si měli lépe organizovat práci. Začít tuhle etapu můžeme uvedením v život stabilním a opakujícím se kalendářem dle vzoru roku 2018. Vy zcela jistě navrhnete další opatření díky, kterým dojdeme ke kýženému cíli, ke Společnosti volného času. Tady může pomoci jen rozum. U výrobků zvedněme s kvalitou i jejich delší životnost, prostě nepracujme zbytečně. Koronavirus nám dal lekci, ale přinesl nám zároveň volný čas, který bychom měli využít k zamyšlení. Nyní se tedy obracím k politickým stranám, elitám, aby problémy řešily a braly konečně vážně. Není totiž za pět minut dvanáct, ale již pět minut po dvanácté. Je načase říci, dost! Tohle už stačilo, konejme a přestaňme volat po vyšší porodnosti. Nyní máme opravdu dost času, tak přemýšlejme. Tady může pomoci opět jen rozum. Budoucnost však ukáže, jestli, nás neopustil. reklama Vilém Famm

Autor je čtenářem Ekolistu.cz.

tisknout poslat Sdílet

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz Dále čtěte | Lidem se 25. května otevřou jeskyně provozované Správou jeskyň Pod žďárskou Zelenou horou se po 200 letech budou znovu pást ovce Umělec ve švýcarských Alpách odhalil obří malbu na trávě

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.