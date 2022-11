Vladimír Matajs: FVE na bytových domech nebudou!

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Nestihne se pravděpodobně schválit potřebná legislativa, která měla platit od 1.1.2023. V době, kdy vláda vší silou a za gigantickou cenu zachraňuje naše lidi před vysokými cenami energii, není pro ni samovýroba elektřiny prioritou.Změna zákona označovaná jako Lex OZE I slibovaná politickou reprezentací od května dosud neprošla Poslaneckou sněmovnou. Po dvou čteních zbývá zákon schválit, pak Senát a ještě podpis prezidenta, to vše během prosince. Jde o změnu klíčovou pro rozvoj FVE na bytových domech.

Novela měla posunout hranici pro licenci na výrobu elektřiny z 10 kW na 50 kW. Rozdíl mezi licencovanou a nelicencovanou výrobou elektřiny je stejný, jako mezi regulérním podnikáním a nahodilým přivýdělkem. Zatímco příjmy z jednoho musíte danit, druhé je od daní osvobozené.

Protože Jozef Síkela už půl roku tvrdí, jak je zmíněná novela energetického zákona důležitá pro další rozvoj OZE v ČR a též pro boj s vysokými cenami elektřiny, rozběhly se v ČR desítky projektů FVE na bytových domech. Některé jsou ve značně pokročilé fázi. Co s nimi bude?

SVJ jakožto provozovatelé elektráren si budou muset vyřídit licenci ERÚ. Protože SVJ nesmí podnikat - tj. realizovat zisky, veškeré příjmy z prodeje přebytků elektřiny do sítě musí "přesunout" na vlastníky jednotlivých bytů. A z těch se tím stanou příjemci příjmů z podnikání.

Díky licencované elektrárně na střeše bytového domu se z každého jeho obyvatele, do poslední samoživitelky či důchodce stanou podnikatelé se vším, co k tomu patří - podávání daňového přiznání, podávání přehledů na zdravotní a sociální pojištění atp. A to fakt chceš.

Jiným, vskutku elegantním řešením situace bude, hotové elektrárny nepřipojovat do sítě a nechat je odpojené do chvíle, kdy licence pro tyto FVE nebude potřeba. Což bude v době drahých energií lidem ohromně dávat smysl.

Situaci budeme dále bedlivě sledovat. S novelou en. zákona se bohužel začínají zadrhávat další navazující změny zákonů a vyhlášek, a to např. vyhláška ERÚ, která zavádí energetické komunity. Zdá se, že v pokrokovém ČEZku je samovýroba elektřiny žádoucí jen pro někoho.

