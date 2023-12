Vladimír Matajs: Sdílení elektřiny po česku nebude mít ve světě obdoby!

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz Ilustrační snímek fotovoltaiky na rodinném domě.

Jak bude vypadat sdílení elektřiny po Česku? Budete si moct vybrat, jestli si elektřinu pošlete na chatu, nebo ji budete sdílet sami sobě. Ano, i sdílet sám sobě bude možné. Jak? Místo, aby ministr obchodu a průmyslu Jozef Síkela zrušil měření po fázích, vymyslel učiněný zázrak:

Když budete na jedné fázi elektřinu vyrábět a dodávat do sítě a na druhé ji spotřebovávat, budete si moci sdílet elektřinu mezi fázemi. Sice by bylo jednodušší zrušit tzv. měření po fázích a nahradit ho součtovým tak, jak to mají všude v civilizovaném světě. Ale my jsme řekli ne!

Vtip je v tom, že když si budete svojí vlastní elektřinu sdílet mezi fázemi (svými dráty ve svém domě), zaplatíte za to distribuční poplatek. Je to takový český energetický win-win, tedy výhra pro distributory a obchodníky, pro majitele FVE zbývá prostředníček.

Budete si taky moci vybrat, jestli budete chtít tenhle paskvil se sdílením sám sobě, nebo jestli si pošlete elektřinu na chatu. Buď a nebo. O posílání elektřiny na chatu toho ještě hodně uslyšíme, je to takový svatý grál komunitní energetiky v ČR.

Sdílení elektřiny mohlo přispět ke zlevnění elektřiny pro koncové spotřebitele. Státní rozpočet by to nestálo ani korunu, stačilo napsat dobrý zákon Lex OZE II. Ale o nějaké zlevňování pro naše lidi tady není zájem. Elektřinu vám vždycky může někdo výhodně prodat, a o to tady jde!

Zvýšení distribučních poplatků od 1. 1. 2024 bude z velké části kvůli očekávanému příchodu komunitní energetiky a možnosti sdílet elektřinu. Tak teď už víme, že se sice distribuční poplatky zvýší, ale žádné rozumné sdílení elektřiny nepůjde.

Smyslem komunitního sdílení je, abyste si mohli elektřinu volně posílat po síti asi jako dopis poštou a férově za to zaplatit. Aby bylo možné sdílet kapacitu baterií. Mezi sousedy, mezi příbuzenstvem, v jedné ulici, v jedné čtvrti, whatever. Tak na to můžete zapomenout!

Tento text vyšel původně jako vlákno na platformě X. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela na příspěvek Vladimíra Matajse na stejné platformě reagoval:

Ono by to “prosté” zrušení fázového měření znamenalo:



1) Ztrátu asi 30 procent už tak se snižující kapacity distribuční soustav2) Ještě větší tlak na další investice do sítí a nárůst regulované složky pro všechny zákazníky

3) Omezení přehledu o tocích elektřiny



Fázové měření… https://t.co/FJw541GUd6 — Jozef Síkela (@JozefSikela) December 11, 2023

