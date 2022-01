Vladimír Matajs: Konečně je tu smysluplná dotace pro fotovoltaiku na bytových domech. Má to ale háček

Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz Střechy bytových domů. Mohly by zde být fotovoltaické elektrárny, ale nejsou.

Od poloviny října 2021 připravil Státní fond životního prostředí pro bytové domy v celé ČR smysluplné dotace z programu Nová zelená úsporám. Bytový dům může získat 15 tisíc Kč na každý instalovaný kilowatt výkonu panelů, 10 tisíc Kč na každou kilowatthodinu kapacity baterií a 5 tisíc Kč za každou bytovou jednotku v domě. Investice do fotovoltaiky je nyní výhodná i kvůli dramatickému zdražení energií, ke kterému došlo na sklonku roku 2021. Ale má to háček.Legislativa zná fotovoltaickou elektrárnu jen ve smyslu jeden elektroměr = jedna elektrárna. Ale v bytovém domě mohou být desítky elektroměrů, není možné si vybrat jen jeden z nich. Investice má největší ekonomickou efektivitu pouze tehdy, pokud se vyrobená energie spotřebuje v domě. Naopak není výhodné připojovat fotovoltaickou elektrárnu na společné prostory domů a dodávat elektřinu do sítě. Společné prostory bytových domů obvykle mají během dne minimální spotřebu.

Podle Zimního balíčku EU měl od poloviny roku 2021 fungovat nový Energetický zákon, který měl mimo jiné zavést tzv. energetické komunity, v rámci kterých bude možné elektřinu volně sdílet. V bytových domech, které budou součástí energetické komunity, bude možné si energii volně „posílat“ mezi odběrnými místy, a to bez nutnosti platit distribuční poplatky. Velká novela Energetického zákona však neproběhla, je teprve v rané fázi přípravy a kvůli její absenci nelze instalovat fotovoltaické elektrárny na střechy bytových domů.

Absenci potřebné novely Energetického zákona má obejít vyhláška Energetického regulačního úřadu, která pro bytové domy zavede nový tarif. Ten umožní energii v bytových domech sdílet tak, aby investice do fotovoltaické elektrárny na bytových domech dávala smysl. Zřejmě bude zavedena nějaká forma zápočtového systému, kdy se vyrobená energie z fotovoltaické elektrárny (a dodaná do sítě) započítá proti spotřebám v jednotlivých bytech.

Podrobnosti toho, jak problém Energetický regulační úřad vyřeší, zatím nejsou k dispozici. Známý je pouze termín, od kdy by měl systém fungovat. A ten je 1. 1. 2023. Již nyní je tedy vhodný čas pro družstva a SVJ, aby jejich předsedové začali možnou investici komunikovat se svými členy a akce připravovat.

V tuto chvíli není například jasné, podle jakého klíče se bude výroba z fotovoltaiky rozúčtovávat mezi jednotlivé byty, jak bude naloženo s případnými přebytky dodanými/prodanými do sítě, či zda bude povoleno, aby SVJ byly držitelem licence u elektráren o výkonu nad 10 kWp. Společenství vlastníků totiž mají zakázáno podnikat a vykazovat zisk, nejspíše tedy případné zdanitelné příjmy z provozu fotovoltaické elektrárny přenesou na svoje členy podobně, jako je tomu u pronájmů nebytových prostor. Odpovědi na všechny výše uvedené otázky by měly postupně přicházet během letošního roku.

Společně s ERÚ na problematice pracují zájmové oborové organizace jako Cech akumulace a fotovoltaiky, Komora OZE a další subjekty, které poskytují konzultace. Pokud potřebujete poradit s vaším záměrem, či získat předběžný návrh řešení pro váš bytový dům, neváhejte se na mne obrátit.

