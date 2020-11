Vojtěch Novotný: Pandemie covid-19 nám ukazuje klíč ke zvládnutí klimatické změny

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | PublicDomainPictures.net

Tváří v tvář novému viru jsme jako společnost měli tři řešení: (A) antropologické, (B) technologické a (C) ignorování celého problému. První možnost (A) znamenala změnu našeho chování, spotřebních návyků a krátkodobých cílů či způsobu, jakým se setkáváme a dojíždíme do práce, abychom zamezili šíření viru. Možnost (B) znamenala vsadit vše na technologická řešení, především na lékařský výzkum, a pokusit se najít léčbu a/nebo vakcínu, abychom se mohli vrátit k původnímu nezřízenému životnímu stylu.

Naléhavost situace nás donutila začít s možností (A), nicméně od začátku bylo jasné, že slouží jenom k získání času pro možnost (B), jež byla vždy všeobecně považována za definitivní řešení. Pokud by se ukázalo, že věda pandemii nevyřeší, přešli bychom nepochybně od dočasné varianty (A) k trvalému řešení (C) a na přítomnost viru si jednoduše zvykli, včetně příslušných úmrtí. Podobně jsme si ostatně zvykli na chřipku nebo malárii.

Naproti tomu diskuzi o reakci na změnu klimatu dominují úvahy o změně životního stylu (A) jakožto trvalému řešení. Hledáme další a další důmyslné způsoby, jak na společnost uvalit čím dál více omezení – nelétat, nekupovat tohle a tamto, nemít psa, jenž zvyšuje naši ekologickou stopu, raději zůstat doma a číst si knihu. A neděláme to v první řadě proto, že bychom zoufale potřebovali koupit čas, než začnou fungovat nové technologie (B), ale proto, že takové změny mají údajně vést k lepší společnosti.

Naše čerstvá zkušenost s covidem-19 by nám snad měla ukázat, že pokud chceme vyřešit klimatickou krizi, musíme nasypat peníze do vědy a technologií a doufat v technická řešení, protože ta jsou nejen mnohem jednodušší a levnější než pokusy změnit společnost, ale nejspíš jediná uskutečnitelná. Pokud se spolehneme na řešení (A), povede to nakonec k (C), tedy ignorování problému – s tím jsme ostatně celou naši reakci na klima zahájili.

Také jsme na příkladu pandemie mohli pozorovat, že jakmile přijde krize, je třeba hledat řešení kde se dá. Pandemie vedla k inovacím v očkování, dvě zatím nejpokročilejší vakcíny od firem Pfizer a Moderna jsou založeny na zcela novém principu využívající mRNA, tedy digitálního poslíčka (messenger RNA), jenž nese informaci kódovanou sekvencí nukleotidů, podle níž si už tělo samo syntetizuje bílkovinu a ta probudí imunologickou odezvu. Starší vakcíny jsou spíše analogové, tedy vpraví do organismu už hotovou molekulu virové bílkoviny, již si imunitní systém ohmatá a zareaguje na ní.

Při řešení klimatické krize se ale stále chováme jako primadony, jimž jde o to, aby byla krize vyřešena esteticky správně. Geneticky modifikované rostliny, ať už plodiny nebo stromy, mají potenciál přispět k řešení změn klimatu, ale EU je z čistě pověrčivých důvodů zakazuje. Tento zákaz byl dán velmi promptně k ledu během pandemie, protože i některé vakcíny, včetně oxfordské, jsou geneticky modifikované. Kvůli řešení klimatu se tak ale nestalo – tato krize zjevně není dostatečně vážná. Stejně tak panují předsudky vůči nukleární technologii či experimentům s podporou růstu řas v oceánech. Pokud by krizi klimatu vyřešila třeba taková firma Exxon se svým palivem produkovaným řasami, bylo by zřejmě všechno špatně.

Není pochyb o tom, že lidé budou již brzy znovu létat jako šílenci, bez ohledu na epidemii či změnu klimatu. Že při tom budou proočkováni již víme, otázkou zůstává, zda bude jejich létání také uhlíkově neutrální, či nikoli.

