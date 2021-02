Vojtěch Semotam: Ústavní soudci rozhodli, že částečné vyloučení ekologických spolků a veřejnosti z procesů ochrany přírody je ústavně konformní

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ústavní soud rozhodl, že vyloučení ekologických spolků a veřejnosti z řízení navazujících na řízení, jež jsou vedena podle zákona o ochraně přírody a krajiny, je ústavně konformní.

O nálezu Ústavního soudu ve věci volebního zákona, se stihla ve veřejném prostoru rozvinout intenzivní diskuse. Podle mého názoru by ovšem neměl zapadnout nález, který vydal ÚS těsně před vydáním volebního nálezu. Dne 2. 2. 2021, vydalo Plénum Ústavního soudu ČR nález ve věci vedené pod spisovou značkou Pl. ÚS 22/17, který má dalekosáhlý význam pro ochranu přírody v ČR. Soud v nálezu zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení části § 70 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny („ZOPK“). Plénum těsným poměrem hlasů 8:7 rozhodlo, že vyloučení ekologických spolků z územních a stavebních řízení, která navazují na řízení podle ZOPK je ústavně v pořádku.

Před rokem 2018 bylo možné, aby se veřejnost sdružená do občanského sdružení (pozn. ve formě spolku dle OZ), jehož účelem je dle stanov ochrana přírody, směla za splnění podmínek dle §70 odst. 2 a 3 ZOPK účastnit správních řízení o umístění a povolení staveb, jestliže tato řízení navazovala na řízení vedené podle ZOPK. Díky tomu se například mohl ekologický spolek účastnit řízení o umístění nebo povolení stavby, pokud například stavba byla stavěna v chráněném území nebo pro její povolení byla potřebná druhová výjimka dle §56 ZOPK. Nová úprava od 1.1.2018 toto právo omezila pouze na řízení vedená podle ZOPK, tedy spolek se smí od této novely účastnit např. řízení o udělení druhové výjimky, ale už se nesmí účastnit územního řízení, ve kterém se rozhoduje o tom, kde ta stavba bude stát, jak bude realizována, jakým způsobem budou ovlivněny chráněné druhy, jak bude narušen krajinný ráz, významný krajinný prvek apod. Díky tomu, že spolek mohl být účastníkem tohoto řízení, mohl takový spolek v případě, že by stavební úřad zcela nebo zčásti ignoroval rozhodnutí podle ZOPK, podat proti takovému stavebnímu povolení odvolání. Když spolek ale nebude účastníkem řízení, nemůže takové odvolání podat a v takovém stavebním řízení pak už není nikdo, kdo by zájmy ochrany přírody hájil. (stavebník, dotčení vlastníci ani obec na ochraně přírody příliš zájmu nemívají).

Bohužel jde o součást širšího setrvalého trendu, v rámci kterého se český zákonodárce snaží vystrnadit ochránce přírody z povolovacích procesů a obecně z ochrany přírody v ČR.

Tuto úpravu v roce 2017 (před třemi roky! – to jen na okraj ke spekulacím s načasováním volebního nálezu, ÚS trvá všechno dlouho, významné věci klidně i tři roky, ročně se na ÚS řeší cca 4 500 věcí a těch soudců je tam jen 15) napadla skupina senátorů, která jí vytýkala mj. zejména porušení evropského práva, Aarhuské úmluvy a čl. 35 Listiny základních práv a svobod. Ústavní soud se ale s argumentací senátorů neztotožnil a namítl, že ačkoliv napadená úprava vylučuje účast veřejnosti u přibližně 90 % všech stavebních záměrů, spolkům stále zbývá možnost účastnit se procesů EIA a veřejnost má stále dostatečné prostředky soudní ochrany proti případným škodlivým záměrům, tudíž o porušení práva veřejnosti účastnit se aktivně ochrany přírody v zásadnější míře nejde. Osobně se s tímto závěrem neztotožňuji, protože soudní ochrana proti rozhodnutí přichází v potaz až v momentě, kdy bylo vydáno pravomocné rozhodnutí, tudíž zásah soudu může přijít opožděně, až když už stavebník začne stavět, ale to je jen můj názor, který ÚS nesdílí.

Nadále je tedy možné, aby se spolky a veřejnost účastnila stavebních a územních řízení, která jsou vedena jako navazující řízení na proces EIA, to jsou jen ty největší stavby jako dálnice, železnice, větrné elektrárny, spalovny, ČOV, ZEVO apod. Všechny záměry podléhající procesu EIA je možné najít v příloze č. 2 k zákonu 100/2001 Sb. O EIA. Zákonodárce by nejraději vystrnadil veřejnost i z tohoto procesu, ale požadavky na účast veřejnosti v procesu EIA vychází z evropského práva a z mezinárodní úmluvy z Espoo, a tudíž je mnohem těžší pro zákonodárce veřejnost vystrnadit i odtud.

Osobně jsem doufal, že Ústavní soud návrhu senátorů vyhoví. Pokud by totiž ÚS návrhu vyhověl, znamenalo by to pro vládu téměř jistě stopku nebo alespoň značné problémy se schvalováním kontroverzního stavebního zákona, který účast odborné veřejnosti či ekologů na povolovacích procesech téměř zcela vyloučí. Takto dal ústavní soud ministryni Dostálové své požehnání a o konečnou podobu stavebního zákona se strhne na půdě Parlamentu ještě lítá bitva. Dá se tedy říct, že pro Vládu ČR je vítězství v této věci velkým úspěchem. (To jen tak na okraj k obviněním, co zaznívají od některých vysokých vládních činitelů, že Rychetský není nestranný, ÚS je zaujatý proti vládě nebo že ÚS někdo musel podplatit – jsou to nesmysly, Rychetský v tomto případě hlasoval pro zamítnutí).

Celý text nálezu zde. Doporučuji k přečtení i disent 7 soudců. Je dle mého názoru argumentačně přesvědčivější než vlastní nález.

reklama