Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti: Vyjádření ke stanovení minimální výměry honiteb

Takže třetí organizace a to čistě vědecká. Proti nim stojí veterinář z DUHY, novodobá zemědělská šlechta a organizace, které nemají s myslivostí nic společného. Toto jsou organizace, které se musí brát vážně. Nejdůležitější je právě Výzkumný ústav lesního hospodářství. Platí ho stát, je vědecký nestranný a tudíž by se politici měli jeho doporučením řídit.

Jsem zvědavý jak to dopadne až se na to vrhne politická tvořivost. A taky na nové narychlo nalezené argumenty, proč je důležité velikost honitby snížit.

