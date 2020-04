Zdeněk Sobotka: Až se jednoho dne probudíme z koronavirového snu, budou zdraví a životní prostředí mít jinou hodnotu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Pandemie ještě nekulminovala a lidé už se ptají, jaký svět bude po ní. Je to přirozené. Omezení snad jednou skončí, doufáme, ale bude život takový, na jaký jsme byli zvyklí. Téměř s jistotou se dá říct, že ne. Takže až se jednoho dne probudíme…

Považuju se za člověka, který se snaží vnímat život v jeho přírodním kontextu, a to i pohledem za horizont naší planety – když astronomickým dalekohledem cestuju do vesmíru, ke Slunci a ještě dále, téměř do nekonečna. Když se pak vrátím dolů na Zem a představím si, že něco tak miniaturního, jako je onen koronavirus, obrací naše životy vzhůru nohama, uvědomím si, že nám stále chybí jakýsi základní respekt k přírodě.

Jako investor do obnovitelných zdrojů samozřejmě dlouhodobě podporuju všechny rozumné aktivity, které vedou k šetrnějšímu zacházení s naší planetou. V politice je ale spousta dalších proměnných a zájmů, a tak je logické, že tlačit udržitelné technologie „na sílu“ vyvolává odpor. Jsem přesvědčen, že ta pravá revoluce – nejen v péči o energii – přijde až s tlakem, nebo ekonomicky řečeno s poptávkou „od spodu“, tedy od široké veřejnosti, spotřebitelů.

Takže až se jednoho dne probudíme… zamícháme možná svým žebříčkem hodnot tak, že zdraví a životní prostředí, tato dvě vzájemně provázaná aktiva, se ruku v ruce budou hřát na výsluní našeho zájmu. Jako podnikatel, který sleduje v nastávající ekonomické krizi investiční trendy, si troufám odhadovat, že nejsme od tohoto okamžiku vůbec daleko.

