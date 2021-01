Zdeněk Sobotka: Jaký byl rok 2020? Zdánlivě banální otázka může přinést překvapivé odpovědi

Pavel Hanzl 9.1.2021 07:23

Tohle je přesně to, co nám může pomoci z krize, je to taky názor EU.

Rostoucí nezaměstnanost využít k budování čisté energetiky, která se v budoucnu vrátí v ceně elektřiny, prostě čistá investice do budoucnosti. A EU je ochotna nám to mohutně dotovat. Dokážeme toho využít?

S touhle garniturou ve vedení státu rozhodně NE!

