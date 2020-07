Zdeněk Sobotka: Sametová energetická revoluce

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Rok 2021 se zapíše do dějin. Aspoň těch klimatických. Investice do obnovitelných zdrojů by totiž poprvé v historii měly ukousnout největší krajíc z energetiky, a předstihnout tak dosud vedoucí výdaje na těžbu ropy a plynu. Podle prognózy Goldman Sachs by do slunce, větru, biopaliv a dalších zelených zdrojů měla napřesrok jít už čtvrtina všech energetických investic. Během deseti let by jejich hodnota mohla činit 16 bilionů dolarů. Pro srovnání, vloni astronomický schodek státního rozpočtu USA činil oproti tomu „jen“ jeden bilion.

Aby ale nevzniklo nedorozumění, investiční rozhodnutí do snížení emisí nečiní žádný klimatický panel, žádní aktivisté, a dokonce ani vlády vedoucích světových ekonomik nejsou a nebudou motorem těchto změn. Prostředky na obnovitelné zdroje v naprosté většině posílá trh a potvrzuje to i komentář Goldman Sachs: zásadním faktorem jsou kapitálové náklady - úrokové sazby na úvěry pro fosilní projekty vzrostly až na 20 % ve srovnání s pouhými 3 % u čisté energie.

Jsou to tedy banky, fondy i velcí nebo malí individuální investoři, kteří rozhodují o tom, z čeho se v budoucnu nejlépe vyplatí vyrábět energii. Tato revoluce, která se bez ohledu na politické proklamace už spustila, má svým způsobem sametový charakter, a to nejen kvůli šetrnosti vůči planetě. Ani lidé coby spotřebitelé se jí totiž nemusí bát.

Ne že by investoři neusilovali o zisk – naše podnikání je v tomto smyslu stejné jako každé jiné – ale výhoda (a odlišnost od tradičních zdrojů) spočívá v technologii. Ta totiž mnohdy dává smysl v menším měřítku. Například někam se hodí pouze střešní panely na domech a halách, jinde se vyplatí menší fotovoltaika na třech hektarech a třeba v poušti mohou stát gigantické plochy solárních instalací. Obdobně je výhodné diverzifikovat bioplynky nebo větrníky podle charakteru krajiny, osídlení a podnebí.

Obnovitelné zdroje tedy spouštějí nejen technologickou a investiční revoluci, ale přinášejí také konkurenci a diverzifikaci, a tudíž zároveň energetickou bezpečnost. Jaký jiný zdroj to o sobě může říct? Rok 2021, anebo v širší perspektivě první polovina 21. století se tak už svým jemným zeleným písmem zapisuje do dějin.

