Zelení: Otevřený dopis ministru zemědělství ve věci kampaně "Žeru maso"

Radim Polášek 22.11.2022 08:41 Reaguje na Katka Pazderů

Tak sójové šroty pro lidi moc nejsou, ona sója obecně jako luštěnina moc chutná není. Kromě toho dovážená sója není v Evropě pro lidi ani obecně, protože sója se už téměž všude v rozvinutém světě pěstuje jako GM plodina, protože GM sója vykazuje mnohem větší výnosy za výrazně menší spotřeby pesticidů. Proto skoro všude mimo Evropu zemědělci klasickou sóju už nepěstují. U nás je ovšem GM sója díky neutuchávajícímu úsilí zelených aktivistů zakázána, proto pro lidskou spotřebu musíme pěstovat méně výnosnou neGM sóju s vyšší spotřebou pesticidů.

A to, co se do Evropy dováží, je tak prakticky výhradně GM sója určená čistě jenom pro výživu zvířat. Proto tady v Evropě i hodně vymizel sójový olej, kvůli evropskému zákazu GM sóji pro lidi ho není z čeho lisovat.

Na polích víc vojtěšky, jetele, bobu a hrachu je přirozeně dobré, ale pokud by se to chtělo provést nějakou penalizací dovážené sóji, zaplatíme to všichni vyššími náklady. Dosahovaná produkce zejména hrachu pro lidskou spotřebu je z jednotky plochy mnohem menší než je produkce sóji. Pro krmení zvířat je pak hrách ještě dražší, i když existují odrůdy hrachu pro zkrmování s poněkud větším výnosem než jsou odrůdy hráchu pro lidskou spotřebu.

Jak to vidím já, tak velkoprodukce hráchu, fazolí a dalších luštěnin se v současné době prosazuje v zemích s výrazně teplejším klimatem a levnější pracovní silou, protože tam umí tyto produkty vyrobit mnohem levněji než ve střední Evropě.

Co se týká vojtěšky, jetele a dalších zelených pícnin, tyto kultury podle mne mají potenciál nahradit velké množství sóji dovážené pro krmení zvířat, protože hlavně mladé porosty obsahují dost vysoké množství bílkovin. Je to ale reálné pouze ve formě usušených a granulovaných či rozemletých produktů. A to je vázáno hlavně na levný zdroj většího množství nějakého nízkopotencionálního, nejlépe odpadního tepla. Zatím jsou tyto produkty kvůli energii příliš drahé a používají se v krmných směsích spíš jako prvek doplňující mix výživných látek než jako zdroj bílkovin coby náhrada sóji.

Odpovědět