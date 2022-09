Zuzana Benešová: Projekt Živá půda na pár kliknutí poradí, jak chránit půdu

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz

Od října začíná nový pachtovní rok. Pokud chtějí vlastníci doplnit do pachtovní smlouvy lepší péči o půdu, uzavřít novou smlouvu nebo vypovědět stávající, mají na to čas už jen do konce září. Když to nestihnou, budou na změnu čekat další rok. Proto spustil projekt Živá půda, za kterým stojí Nadace Partnerství, generátor pachtovních smluv. V něm si i laik na pár kliknutí vytvoří smlouvu chránící soukromou půdu.Za rok fungování poradny Živé půdy se na nás obrátilo s žádostí o pomoc přes tisíc vlastníků půdy a farmářů. Rukama nám prošly stovky pachtovních smluv, ale půdu bohužel nechránila téměř žádná.

To byl hlavní impuls pro vytvoření vzoru smlouvy, která by nastavovala fér podmínky pro obě smluvní strany a současně řešila způsob hospodaření na půdě. Proces trval dlouho, protože vytvořit jeden vzor, který by vyhovoval co největšímu množství vlastníků i zemědělců, a současně chránil půdu, nebylo jednoduché. Nakonec se to podařilo a Živá půda spustila generátor, ve kterém si může každý smlouvu zdarma vytvořit podle svých požadavků.

Těžko si představit vlastníka bytu, kterému by nájemce určil výši nájemného, délku nájmu, v bytě kouřil a choval 100 koček, vzal tam bez dovolení podnájemníka a ještě by vlastník musel souhlasit s předkupním právem. U půdy je to bohužel běžná praxe. Vlastníci půdy dostávají často smlouvu od zemědělců, kterou většinou bez výhrad podepíší, i když je pro ně nevýhodná.

Půda strádá průmyslovým zemědělstvím, je utužená, ztrácí schopnost zadržovat vodu a živiny. Většina polí je ohrožená erozí. To, v jakém stavu zemědělská půda bude, mohou ovlivnit právě její vlastníci. Teď je ideální okamžik, aby to udělali. Na konci září končí pachtovní rok a vlastníci půdy se mohou se zemědělcem domluvit na udržitelném hospodaření.

Způsob, jakým zemědělec na pozemcích hospodaří, ovlivňuje jejich hodnotu. Správně nastavená pachtovní smlouva chrání půdu, ale zároveň umožňuje zemědělci dlouhodobě hospodařit se ziskem. Je proto důležité, aby byla ve smlouvě zanesena opatření, která budou chránit půdu před erozí, podporovat její biodiverzitu a v neposlední řadě zlepšovat kvalitu půdy.

Navštěvujeme a zaznamenáváme příběhy farmářů, kteří hospodaří šetrně a půdu mají ve skvělém stavu. Není jich málo, ale mělo by jich být mnohem víc. Chybí větší poptávka ze strany vlastníků. Řada farmářů je ochotná změnit hospodaření, když si to vlastník přeje. Když si vlastníci nejsou jistí, co po zemědělci chtít, a jak by měl na jejich půdě hospodařit, mohou napsat do poradny Živé půdy, kde jim odborníci z Nadace Partnerství zdarma poradí. Pokud se vlastníci půdy se stávajícím pachtýřem nedohodnou na udržitelném hospodaření, nemusí zoufat. Pacht na dobu neurčitou mohou vypovědět.

