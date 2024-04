Botswana hrozí, že pošle do Německa 20 000 slonů kvůli sporu o dovoz trofejí

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Mike Dexter / Shutterstock.com Sloni v Botswaně.

Botswana hrozí Berlínu, že do Německa kvůli sporu o dovoz loveckých trofejí pošle 20 000 živých slonů. Německo zvažuje další zpřísnění limitů pro dovoz trofejí ve snaze o potlačení pytláctví. Jihoafrická země ale tvrdí, že sloni jsou tak dobře chránění, že se přemnožili, ničí úrodu a ušlapávají obyvatele. Jejich lov je regulovaný a pro místní je podstatným zdrojem příjmů, stejně jako turistický ruch, uvedl botswanský prezident Mokgweetsi Masisi vs německým deníkem Bild.

Botswana zakázala lov slonů kvůli klům v roce 2014, po tlaku obyvatelstva ale tento zákaz o pět let později zrušila. V současnosti úřady stanovují roční kvóty pro lov slonů. Těch v Botswaně žije asi 130 000 a ročně jejich počet stoupá zhruba o 6000 kusů. Země pro divoká zvířata vyhradila 40 procent svého území.

Pro africkou zemi, která má 2,5 milionu obyvatel, je to tak náročné, že stovky i tisíce slonů posílá do okolních zemí. Do rezervace v Angole už odjelo 8000 slonů, Mosambik si má své stádo 500 kusů teprve převzít. Podobnou nabídku jako Německu už Botswana v březnu dala Londýnu, kam chtěla kvůli hrozbě zákazu lovu pro Brity poslat 10 000 slonů, píše The Guardian.

"Je velmi jednoduché sedět v Berlíně a mít názor na naše záležitosti v Botswaně. To my platíme cenu za zachování tohoto druhu pro celý svět," řekl Masisi. Německo by mělo "žít společně se zvířaty takovým způsobem, jakým to chce po nás", dodal prezident a zdůraznil, že nabídka není myšlena jako vtip.

Mluvčí německého ministerstva životního prostředí uvedla, že úřad s Botswanou o žádné takové nabídce nejedná. Kvůli omezením dovozu loveckých trofejí komunikuje s několika africkými zeměmi, jichž se týkají, včetně Botswany, prohlásila mluvčí podle deníku The Guardian.

