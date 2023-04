Bude se po sto letech dát koupat v Seině? Olympijský výbor to opatrně potvrzuje

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Na hladině Seiny má proběhnout slavnostní zahájení olympijských her a hned na dvou úsecích řeky – u mostu Alexandra III. a pod Eiffelovou věží – se mají odehrávat plavecké soutěže.

Olympijské hry s železnou pravidelností ekonomicky ruinují své pořadatele, zanechávají za sebou narušenou krajinu, horu odpadků a nesplněných slibů. Hry v Paříži roku 2024 mají být jiné, udržitelné. A taky mají naplnit slib, na který Pařížané už hezkých sto let čekají. V Seině se prý má znovu dát koupat.

Seina je jednou z hlavních tepen Francie. Paříž napojuje na moře a přístavy na pobřeží, a s pomocí poměrně husté sítě říčních kanálů provazuje své vody i s toky Sommy, Šeldy, Mázy, Rýna, Loiry a Saony v jednu funkční dopravní infrastrukturu.

S celkovou délkou toku je Seina sice v národním pořadí až čtvrtá, ale rozhodně vede, když přijde na míru znečištění. Bezkonkurenčně patří mezi nejšpinavější řeky Francie. Vděčí za to tomu nejen frekventované lodní přepravě, ale i tomu, že její koryto se vine nížinatou pánví, kde jsou její vody syceny splachem ze zemědělsky obdělávané půdy. Řada velkých měst po trase ji nárazově sytí splaškovou vodou z kanalizací a zhruba padesátikilometrový úsek, kdy teče v dotyku s Paříží a jejími průmyslovými předměstími, taky nějakému zlepšení kvality vody moc nepomáhal.

Jak upozornil magazín Time, ještě předloni bylo do řeky vypuštěno 1,9 milionu kubíků neošetřené vody z čističek, aby se zabránilo kolapsu městské kanalizace, přesycené v důsledku přívalových dešťů.

Tady by plaval jen blázen

Ve francouzském městě je koupání v řece zakázáno vyhláškou, platnou už od roku 1923. A byť mají Pařížané tu a tam sklony k rebelství, tuto vyhlášku bez obtíží dodržují. V současnosti činí pokuta za koupání v Seině 15 eur, ale po praktické stránce bývá vymáhána jen zřídka. Řeka, v hlavním městě široká až 200 metrů, totiž citelně zapáchá a nikdo soudný by do ní jen tak nevlezl.

To se ale má brzo změnit. Řeka se má stát v následujících letech natolik čistou, že v ní bude možné – a bude to oficiálně povolené – znovu se koupat. Úzce to souvisí s Olympijskými hrami, jejichž hostitelem v roce 2024 bude Paříž.

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Rob / Flickr S celkovou délkou toku je Seina sice v národním pořadí až čtvrtá, ale rozhodně vede, když přijde na míru znečištění.

Na hladině má proběhnout slavnostní zahájení a hned na dvou úsecích řeky – u mostu Alexandra III. a pod Eiffelovou věží – se mají odehrávat plavecké soutěže. Startovní výstřely u olympijských plaveckých drah v řece mají být velkým a slavným finále snahy o zlepšení kvality vody v řece, o něž se Paříž už patnáct let snaží.

Na přesměrování kanalizace, do výstavby čistíren odpadních vod, kontrol výpustí a průběžného monitoringu čistoty vody už metropole zainvestovala stovky milionů eur. A zdá se, že kvalita vody v Seině už opravdu zvýšila natolik, že by bylo možné do ní se štěstím nejen vstoupit, ale i vyplavat bez úhony.

Problém je v kanalizaci

Podle hydrologů ze sorbonnské univerzity se už Paříž dokázala poprat s fyzickými zdroji znečištění, a během pravidelných úklidových kampaní vytahovala z řeky okolo 360 tun odpadů ročně. A teď už jen „ladí formu“, respektive snaží se snížit koncentrace fekálních bakterií ve vodě na podlimitní hodnotu.

Vysoká koncentrace bakterií Escherichia coli, které do řeky pronikala z kanalizační sítě, stála za prvotním zákazem koupání. A je problémem i dnes, byť už výpustě městské kanalizace do řeky přímo neústí. Pokud by totiž živelně zapršelo, došlo by – tak jako už mnohokrát – k vyplavení splašků z kanálů do ulic a do řeky.

Aby tomu Paříž a pořadatelský výbor Olympiády 2024 předešli, rozhodli se zainvestovat 1,4 miliardy eur do budování série preventivních opatření. Například retenční nádrže o objemu skoro 50 000 metrů krychlových, schopnou pojmout v případě přívalových dešťů onu nenadálou splaškovou povodeň, odklonit ji do záchytné jímky a odbočnou kanalizací ji přečerpat k čistírně odpadních vod.

„To zabrání tomu, aby do Seiny jednorázově vyplavily velké objemy vody s bakteriologickou zátěží,“ vysvětluje Samuel Colin-Canivez, vedoucí pařížských kanalizací. „Po přečištění bude jímáná voda vypuštěna do řeky – a byť nebude naplňovat všechna ekologická kritéria – už bude hygienická a bezpečná pro koupání.“

Šance jsou slušné

Francouzští odborníci na čistotu vody projevují vůči plánům na koupání v Seině jakýsi opatrný optimismus. Potvrzují, že v posledních patnácti letech jsou skutečně svědky jakési postupné gradace čistoty vody.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ve francouzském městě je koupání v řece zakázáno vyhláškou, platnou už od roku 1923. A byť mají Pařížané tu a tam sklony k rebelství, tuto vyhlášku bez obtíží dodržují. Řeka totiž citelně zapáchá a nikdo soudný by do ní jen tak nevlezl.

Předseda meziresortního syndikátu pro sanaci pařížské aglomerace François-Marie Didier se nechal slyšet, že zatímco v devadesátých letech v Seině už přežívaly jen tři druhy ryb, dnes jich tam žije 34 druhů. „Což signalizuje určitý pokrok, kterého bylo v posledních desetiletích dosaženo. Voda se stala méně znečištěnou.“

Že voda v Seině je méně znečištěná, respektive rozhodně čistší, než byla, se shodnou i další.

Prefektura Île-de-France se už na svých stránkách pochlubila, že řeka je o 75 % čistší. A Pierre Rabadan, náměstek pařížského starosty pro věci sportu, potvrdil, že po sedm z deseti dnů, kdy byly z řeky odebírány kontrolní vzorky vody pro laboratorní testy, byly výsledky „vyhovující“ anebo rovnou „vynikající“. A vedoucí organizačního výboru olympijských her Tony Estanguet opakovaně zmínil, že existuje důvod domnívat se, že plán s koupáním v Seině bude úspěšný, protože dosavadní výsledky jsou velmi povzbudivé.

Mikrobiolog z univerzity Paris-Est Créteil Françoise Lucas byl prozatím s nadšením opatrnější: „Mohlo by to vyjít, kdyby tři dny před Olympiádou nepršelo.“

Ať už se během zahajovacího ceremoniálu povezou týmy sportovců a sportovkyň z celého světa na lodích řekou či nikoliv, vynaložené investice a realizované projekty na zvýšení čistoty Seiny z ní skutečně nejspíš učiní řeku, v níž se bude dát v roce 2024 koupat.

Pařížané přistupují k nápadu na koupání v jejich řece s jistou rezervovaností. Ostatně, se slibem na koupání v čisté Seině to už na ně jednou zkoušel v prezidentské kampani v roce 1988 Jacques Chirac, a nestalo se nic.

K pořadatelství Olympijských her se obyvatelé Paříže nestaví zrovna jednotně, a zpravidla ani ne s velkým nadšením. Přijde jim to jako mrhání s veřejnými prostředky a další zdroj chaosu v už tak dost přeplněném městě. Ale pokud by výsledkem toho mezinárodního humbuku mělo být to, že se budou mít už vždycky kde vykoupat?

Radnicí prezentované vizualizace čtyřicítky veřejných říčních koupališť a dvacítky městských pláží by horké léto v Paříži určitě učinily snesitelnější.

