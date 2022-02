Co je potřeba pro zvýšení podílu buku v našich lesích?

Petr 12.2.2022 07:57

Buk má i jeden lidský problém. Možná ne přímo problém, nevím jak to nazvat. Jde o vyšlechtěnou červenolistost. Červenolisté buky se dnes vyskytují po celé republice. A tahle červenolistost už se začíná šířit i do volné přírody (jak přímo semeny, tak větrem přenášeným pylem) a bude se šířit dál. Možná i tím rychleji, jak bude přibývat výsadby buku. I v sadbě už se dají najít sazenice, které vykazují určitý stupeň červenolistosti (nedělám si žádné iluze o pečlivosti při sběru osiva, to se uhlídat nedá). Dochází tak k postupné "kontaminaci" bukové populace. A mně se to nelíbí.

