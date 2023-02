Díky elektromobilům se v některých regionech Kalifornie dýchá lépe. Realita je ale složitější

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Deset let stará vize guvernéra Jerryho Browna, že v Kalifornii bude do roku 2025 jezdit nejméně 1,5 milionu elektromobilů, už můžeme mít skoro za splněnou.

Na konci prosince 2021 dosáhl ve Spojených státech amerických součet prodejů aut na baterky čísla 2 349 000 kusů. Nutno ale dodat, že 1 072 000 z nich přináleží právě k obyvatelům nejlidnatějšího amerického státu. Takže pokud hledáte zemi, kde se o elektromobilitě jen nemluví, ale kde se skutečně děje, z celých USA je to určitě Kalifornie.

Čísla z prodejů elektromobilů tu ostatně optimisticky naskakují o přibližně 100 000+ každý kvartál, takže každé sedmadvacáté auto v Kalifornii je už dnes dobíjecí. Kromě Německa (a pochopitelně extrémních rekordů Číny) dnes v žádné jiné zemi světa nejezdí víc aut na baterky než tady.

Deset let stará vize guvernéra Jerryho Browna, že v Kalifornii bude do roku 2025 jezdit nejméně 1,5 milionu elektromobilů, už můžeme mít skoro za splněnou. A byť je to k dalšímu vytýčenému cíli, pěti milionům kalifornských elektromobilů do roku 2030, ještě cesty kus, rozhodně má tímhle směrem země dobře nakročeno.

A jaké výsledky taková velká transformace, jež má vyústit celostátní zákazem prodeje nových aut se spalovacími motory v roce 2035, přináší?

Čistý vzduch? Vypadá to tak

Nejprve ty dobré zprávy. Široce o nich referuje například studie z Katedry populačních věd a výzkumu veřejného zdraví Jihokalifornské univerzity v Los Angeles. Ta popisuje skoro až zázračně vypadající řetězec příčinných souvislostí.

Na jedné straně nárůst prodejů elektrovozů, vedoucí k zatím k pozorovatelnému, ale ne zrovna průkaznému snížení částic oxidů dusíku v atmosféře měst, a spolu s tím pokles hlášených případů astmatu a situací, kdy lidé museli s akutními dýchacími obtížemi vyhledat lékařskou pohotovost.

Zkratka o tom, jak se 3-5 % elektromobilů z podílu všech jezdících a čmoudících automobilů na silnicích postará o čistší vzduch pro všechny, skutečně nepůsobí důvěryhodně.

Váhu této studii ale trochu zvyšuje, že onen pozitivní efekt přepočítává na jednotlivé kalifornské okrsky, čtvrtě a oblasti, které třídí podle směrovacích čísel, a taky podle počtu v nich registrovaných elektromobilů. A musí se nechat, že například v Orange County, Riverside, San Bernardino či přímo v centrálním Los Angeles tvoří auta na baterky až 40 % z celkových prodejů.

Na zdejších ulicích pak mohou elektromobily skutečně tvořit (ve vztahu k celkovým národním průměrům) neproporční většinu. A to už pak skutečně může být znát i na zdraví lidí, kteří, jak studie potvrzuje, za období 2013-2019 vyhledávají lékařské pohotovosti s dýchacími obtížemi a astmatem o 3,2 % méně.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Je to docela zajímavý paradox. Viníkem přetížené sítě jsou vedra, vyvolaná klimatickou změnou. Řešením klimatické změny po kalifornsku mají být elektromobily, které ovšem kvůli vedrům dobíjet nelze...

A je tu ještě jedna související maličkost, která dává studii hlubší smysl.

Ony pozitivní dopady na zdraví statisticky prokazatelně nejsou hlášeny z okrsků, čtvrtí a oblastí, jež můžeme popsat jako nízkopříjmové. Zkrátka a dobře, lidé chudší si zatím auto na baterky ani v Kalifornii dovolit nemohou, a tak zatím netěží ani z výhod kumulativního efektu nízkoemisní jízdy a čistého vzduchu v ulicích ve svém okolí.

A tím se dostáváme k nedobrým zprávám.

Platí všichni, jezdí jen privilegovaní

Z desítky v Kalifornii nejprodávanějších elektromobilů činí hrubý průměr nákladů na jejich pořízení 55 000 dolarů (cca 1,2 milionu korun).

Jsou tu sice i elektrovozy lacinější, jako Chevrolet Bolt za 30 000 dolarů (cca 700 tisíc korun) nebo dražší, například Tesla Model X za 120 000 dolarů (2,7 milionu korun), ale kalifornský žebříček zatím přesvědčivě vede trio Tesla Model Y, Tesla Model 3 a Ford Mustang Mach-E – s hrubým průměrem cen 54 808 dolarů (cca 1,2 milionu korun).

Což je suma, na níž ne všichni dosáhnou.

Byť se o to kalifornská vláda snaží. Teoreticky si jako řidič kupují elektromobil můžete zažádat o proplacení až 7500 dolarů (170 tisíc korun) z federálního fondu podpory elektromobility; jednorázovou slevu až 4500 dolarů (100 tisíc korun) z projektu CCVR (jímž Kalifornie podporuje nákupy bezemisních vozů); až 750 dolarů (cca 17 tisíc korun) si můžete odečíst z federálního projektu úspory paliv; můžete se domoci až 2500 dolarů (56 tisíc korun) na pořízení domácí dobíjecí stanice a až 7500 dolarů (170 tisíc korun) můžete získat jako daňové zvýhodnění, pokud se kvalifikujete jako nízkopříjmová skupina a nahradíte novým elektromobilem své staré auto se spalovacím motorem.

Háček je v tom, že do startu budete stejně potřebovat těch „plných“ pětapadesát tisíc v dolarech, jako na začátku. A teprve po úspěšném pořízení tu můžete o různé federální úlevy a slevy žádat. V jaké míře je nakonec dostanete, do kolika programů a projektů se vlastně kvalifikujete, není předem jisté.

Na výhodné slevy je třeba mít volný nevázaný kapitál, který obyvatelé z nízkopříjmových oblastí nemají.

I oni platí daně, z nichž se mimo jiné podporují kalifornské programy elektromobility, aniž by si ale elektromobil reálně mohli pořídit.

Zatímco ti, kteří volný kapitál mají, si dnes spolu s výhodnými úlevami a daňovými pobídkami pořizují do garáže už druhý nebo třetí. Kritika sociální a ekonomické nerovnosti má v případě kalifornské elektromobility hodně peprnou příchuť.

Jednostranná omezení i výhody

Zatímco staré spalováky demokraticky otravovaly vzduch všem stejně, bohatým i chudým, elektromobily „čistí“ vzduch jen movitým – chudí na to pořád přispívají – a sami totožných výhod nemohou dosáhnout.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Už teď, a to je v Kalifornii teprve zhruba každé sedmadvacáté auto na baterky, vykresluje vlastnictví elektromobilů ostře právě ty hranice, které se nejlidnatější stát USA poslední generace pokoušel bourat. Na výhodné slevy je třeba mít volný nevázaný kapitál, který obyvatelé z nízkopříjmových oblastí nemají.

Naopak, ještě musí doplácet na dani za své „špinavé“ palivo, sledovat, jak se jejich vlastním autům uzavírají centra a čtvrti zelených měst, jak se jim ořezávají možnosti parkování – protože Kalifornie progresivně podporuje čistou mobilitu i vyhrazenými parkovišti jen pro elektromobily.

Už teď, a to je v Kalifornii teprve zhruba každé sedmadvacáté auto na baterky, vykresluje vlastnictví elektromobilů ostře právě ty hranice, které se nejlidnatější stát USA poslední generace pokoušel bourat.

Představa celostátní transformace osobní mobility, která se týká všech a doplácí na ni všichni, ale jen někteří budou moci těžit z jích výhod, je ve Státech hodně bolavé téma.

Ale jak dokládají epizody z posledních horkých let (a třeba i nečekaně mrazivých zim), vlastnictví elektromobilu v Kalifornii taky není úplně výhra.

Prosíme, dnes nedobíjejte

Loňské vlny veder a na něj navázaný stav přetížení rozvodné sítě například vedl k tomu, že poskytovatelé elektřiny mandatorně omezili časy pro dobíjení elektromobilů. V extrému osm dní za sebou jste si nemohli dobíjet ve špičce, byť byste opravdu hodně potřebovali. Situace, že přijedete k dobíjecí stanici a čeká vás hodina ve frontě, už kalifornští řidiči elektromobilů dobře znají. Ale úplné odstavení dobíječek od provozu pro ně bylo novinkou.

Loni si jí prošli hned několikrát. Vlastně, těch flex alerts, stavu, kdy poskytovatelé energií regionálně omezují odběr ze sítě, proběhlo v různých oblastech Kalifornie od roku 2021 dohromady 112.

Je to docela zajímavý paradox. Viníkem přetížené sítě jsou vedra, vyvolaná klimatickou změnou. Řešením klimatické změny po kalifornsku mají být elektromobily, které ovšem kvůli vedrům dobíjet nelze…

Jen pro představu, elektromobily loni dostaly opakovaně kalifornskou rozvodnou síť do kolapsu, a přitom z ní nečerpaly víc než 1,9 % z elektřiny vyrobené ročně. V roce 2026, kdy už musí být tabulkově 35 % všech prodejů nových aut v Kalifornii dobíjecích, to bude přes 6 %. V roce 2030 to bude 10,5 % a nakonec, v cílovém roce 2035, to už bude 22 %.

Kalifornie v současnosti nedisponuje – a to ani zdaleka – takovými zdroji v kapacitě energie, ani dostatečně robustní rozvodnou sítí, aby takový mandatorní nápor elektromobility udržela v provozu.

Zvlášť pokud by chtěla dodržet onen pro klima velmi žádoucí závazek, aby zdroje pro dobíjení bezemisních elektromobilů byly též obnovitelné, udržitelné a bezemisní. A není zatím úplně zřejmé, kromě politických proklamací a slibů, jak se s tím ještě popere.

Zkrátka a dobře, úvodní zpráva o tom, že se díky elektromobilům dýchá na silnicích několika kalifornských čtvrtí lépe, je veskrze pozitivní. Faktem ale zůstává, že v jiných oblastech Kalifornie se klima – spíše tedy ze společenského hlediska – stává poměrně nedýchatelné a atmosféra velmi vypjatá.

