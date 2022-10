Důkaz místo slibů. Indický politik dokázal nezávadnost vody v posvátné řece. A pak byl hospitalizován

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Barefoot Photographers of Tilonia / Flickr Nejen obyvatelé Sultanpur Lodhi si u indické vlády opakovaně stěžují na to, že trpí chronickým nedostatkem čisté pitné vody.

Indický Paňdžáb se může světu pochlubit vzácným příkladem vysokého politického činitele, který se nebojí jít svým občanům příkladem. Předseda místní vlády Bhagwant Mann, který se tu během návštěvy regionu napil vody z posvátné řeky, aby dokázal její nezávadnost, byl následně hospitalizován.

Kali Bein svými 165 kilometry délky klikatí čtyřmi regiony Paňdžábu, zhruba přes 80 vesnic a 6 měst, než se rozlije do Ramsarskou konvencí chráněného mokřadu Kanjli. Kromě toho, že říčka je zdrojem užitkové vody pro jeden z nejlidnatějších států Indie, se s ní pojí i význam duchovní.

Podle legend v jejich vlnách nalezl osvícení zakladatel sikhismu. Místní obyvatelé se sice neshodnou na tom, zda řeka je či není posvátná – sikhové odmítají považovat vodu mimo chrámová jezírka za posvátnou – ale společně se tu lidé shodnou na tom, že Kali Bein patří k velmi znečištěným tokům. A to i přes to, že byla v roce 2000 v rámci tzv. Zelené revoluce, série opatření a ekologických kampaní, údajně důkladně přečištěna.

Dobrovolníci tehdy zmapovali zdroje znečištění a ústí průmyslových jímek a kanalizací – oficiálně také mělo být zamezeno jejímu dalšímu znečišťování – vylovili z ní velkoobjemové odpady a vysadili do řeky rostliny, které svými kořeny čistí vodu. Byť byla tato akce považována za celkově úspěšnou, netroufali si lidé tuto říční vodu užívat jako stolní, pitnou. Považovali to za riskantní a zdraví ohrožující. Události, jako pravidelná selhání čistíren odpadních vod, úhyny ryb nebo vyplavení znečištěné procesní vody z továren na březích, jim dávaly za pravdu.

Nejen obyvatelé Sultanpur Lodhi, dvacetitisícového města na březích Kali Bein, kde kampaň na čištění řeky před 22 lety započala, si proto u indické vlády opakovaně stěžovali na to, že trpí chronickým nedostatkem čisté pitné vody. Letos, v neděli 17. července, na tuto výtku zareagoval Bhagwant Mann, předseda vlády státu Paňdžáb, během své návštěvy regionu.

Ve snaze názorně demonstrovat všem lidem, že kvality vody z Kali Bein se netřeba bát, si tu před kamerami reportérů, místních úředníků a členů sikhské komunity nabral sklenici vody přímo z řeky a vypil ji. Dočkal se za to bouřlivého potlesku a jásotu, ukázal, že voda je pitná, bezpečná a v řece jí je pro všechny dostatek. Nicméně kousek, který mu nebývale zvýšil popularitu, měl pro něho neblahé následky.

O den později byl Bhagwant Mann hospitalizován v oblastní nemocnici, poté co začal pociťovat silné bolesti žaludku. A v úterý 19. července odtud musel být letecky přepraven do vojenské nemocnice v Dillí s akutní žaludeční infekcí. Tiskový mluvčí předsedy vlády sice popřel, že by mezi hospitalizací a popíjením vody z Kali Bein existovala jakákoliv souvislost, místní ale mají jasno.

