Gabrielina stezka a Edmundova soutěska zůstanou po ničivém požáru ještě zavřené

Dřevorubci a výškoví pracovníci nemohou pracovat na Gabrielině stezce a většině území Edmundovy soutěsky. Oba turistické cíle v národním parku České Švýcarsko poničil v létě 2022 požár. Odstranění stromů by bylo pro ně nebezpečné a zničilo by ráz přírodních památek. Ukázaly to výsledky loňského zkušebního zásahu lesníků nad Edmundovou soutěskou. Oblíbená místa budou zavřená další tři roky, poté správa parku zkontroluje, jestli nebezpečí pominulo, informoval mluvčí správy Tomáš Salov.

Kácení stromů by uvolnilo kameny. Zásah by tak nebyl bezpečný pro lesníky. Práce by kvůli padajícím balvanům mohly ohrozit i turisty. Studie zadané správou parku po zkušebním zásahu nad Edmundovou soutěskou loni v červenci zároveň zdokumentovaly a upozornily na to, že příroda v obou územích potřebuje čas, aby se po požáru zotavila. Těžba by navíc vzácnou přírodu zdevastovala, uvedla správa rezervace. V úvahu podle správy připadají dílčí lesnické práce zhruba na kilometrovém úseku od Mezního můstku k tzv. srubovým stavbám u horního přístaviště soutěsky. Správa parku je připravuje pro letošní rok. V Edmundově soutěsce provozovala obec Hřensko plavbu na lodičkách. Uzavřením přichází o příjmy do rozpočtu.

"Jde spíš o to, že my na mnoha frontách suplujeme úlohu státu," řekl ČTK místostarosta Hřenska Robert Mareš (Soutěsky - věc veřejná, věc neprodejná). Doplnil, že obec platí vysoké částky za hasiče, supluje práci státní policie a platí velké peníze za obecní policii. "To nás stojí všechno spoustu peněz a ty příjmy z Edmundovy soutěsky nám chybí," dodal.

"Jak je patrné z odborných studií i v terénu, dosud stojící stromy zasažené požárem udržují vláhu na exponovaných jižních svazích Edmundovy soutěsky i Gabrieliny stezky. Jsou domovem mimořádně pestrého množství hmyzu, v jejich dutinách hnízdí ptáci a využívají je i netopýři," uvedl ředitel správy rezervace Petr Kříž. Doplnil, že těžba by narušila slabou půdní vrstvu mechů a semenáčků místních dřevin, která se na požářišti vytvořila a je základem nové generace lesa. Nová generace stromů naopak časem narušené svahy stabilizuje lépe než lidský zásah. Správa parku bude stav v obou lokalitách sledovat. Za tři roky znovu posoudí, zda extrémní nebezpečí pro návštěvníky pominulo a bude možné do terénu vyslat dřevorubce.

Přečtěte si také | Má smysl vytěžit požárem zasažené stromy v Českém Švýcarku? Studie ukazují, že by to přírodu zdevastovalo

Správa národního parku také představila plán údržby cest, a to jak turistických, tak pro záchranné složky. Délka cestní sítě čítá 290 kilometrů. Ministerstvo životního prostředí připravilo novelu zákona o ochraně přírody a krajiny. "Je to návrh změny zákona, který umožní, aby jednotlivé správy národních parků dlouhodobě udržovaly celou cestní síť a zároveň aby i na ta území, která jsou vzhledem ke kalamitním stavům, například lesy ovlivněné kůrovcem, nebezpečná, mohli návštěvníci vstupovat pouze na vlastní nebezpečí," řekl ministr Petr Hladík (KDU-ČSL). Správě parku by změna umožnila znovu turisticky vyznačit nebo otevřít řadu tras.

