Hladík: Postoj některých států EU k normě o obnově přírody je odsouzeníhodný

Honza Honza 26.3.2024 07:07

Ano, nevím, co přesně má na mysli p. ministr Hladík, ale přeměna krajiny na klimatické změny je to nejdůležitější, to je ta pravá ekologie, zabránit kolapsu, zabránit vysušení, nejen si chránit některé dílčí úkoly - přírodní vývoj v NP, boj o diverzifikaci.

Musí to být v zájmu všech- ať zemědělců, lesníků, i všech obyvatel.

Vyschnou-li nám studny, nepomůžou žádná elektroauta, TČ, ekonomika pěstování, zisk ze dřeva, pšenice.

