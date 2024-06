Jak ochránit národní parky před ničivými lesními požáry? Návrhy hasičů nejdou s ochranou přírody dohromady

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Zvýšená četnost a rozsah lesních požárů kvůli většímu suchu a vyšším teplotám dělají hasičům vrásky na čele. Lesní požár v Národním parku České Švýcarsko v roce 2022 byl největší požár v novodobé historii Česka a pro hasiče to byla velká zkušenost. Na podobné rozsáhlé lesní požáry je potřeba se pořádně připravit, taková je realita. Hasiči upozorňují, že aktuální legislativa na požární prevenci moc nedbá. Kromě sucha a tepla se rizika lesních požárů zvyšují i s tím, že rozsáhlé lesy jsou pro hasiče obtížně dostupné a v lesích nejsou zdroje hasební vody. Proto hasiči přišli s legislativním návrhem, jak mít riziko lesních požárů v národních parcích opravdu pevně v rukách. Jejich představa ale vyrazila dech správcům chráněné přírody.Hasiči poukazují na to, že současná legislativa řeší prevenci lesních požárů jen vágně. Chybí jim například dokumentace zdolávání požárů, jakási hasičská kuchařka, sepsaná přesně pro podmínky toho kterého lesa, toho kterého terénu. Při hašení totiž hraje roli nejen druhová skladba lesa, ale i členění lesa, dostupnost hasební vody. Zjišťovat to a vymýšlet až při požáru je pozdě.

Hasiči vědí, že riziko lesních požárů bude s ohledem na měnící se klima jen vyšší. A chtějí, aby lesy v národních parcích byly pro hasiče průjezdné hustou sítí pevných lesních cest, aby v lesích byly protipožárními průseky a aby v lesích byly na husto zdroje hasební vody.

Hoří národní park

Zdroj | HZS ČR Hasič na požářišti v Národním parku České Švýcarsko.

Hasiči se ve svém návrhu novely zákona o požární prevenci obrací zejména na ministerstvo životního prostředí. Po něm chtějí, aby v lesích národních parků, chráněných krajinných oblastí a národních přírodních rezervací zajistilo požární prevenci zřízením husté sítě cest a protipožární předěly tak, aby souvislý les tvořil maximálně 50 hektarů. A v lesích mají být na husto zdroje hasební vody.

Současné lesní cesty mohou být pro hasiče opravdu problém. Velká cisternová stříkačka váží bez mála třicet tun. Pokud takový stroj zapadne na prvním mostku, zablokuje cestu i pro další techniku. Je jasné, že hasiči nemohou k lesnímu požáru chodit pěšky, potřebují techniku, vybavení a vodu.

Hasiči kromě únosnosti cesty požadují, aby byl i profil cesty průjezdný, jejich technika je široká a vysoká. Chtějí, aby výjezdu k hašení nezabránily třeba stromy či větve rostoucí nad cestou.

Hlavně by ale tyto hasičské cesty měly být v lesích na husto tak, aby nejvzdálenější místo porostu od ní bylo do 500 metrů. Vyjma těch částí lesa, které by se hasily leteckým hašením.

K tomu v chráněných lesích chtějí zřídit protipožární předěly. Předělem může být vodní tok či cesta, ale kde toto není, musí být předěl vytvořen formou terénní brázdy či valu. Šířka protipožárního předělu má být nejméně tři metry s tím, že podél předělu musí být udržován 30 metrový pruh, kde nebudou odumřelé stromy, větve, pokácené stromy, náletové dřeviny ani podrost. Smyslem je zamezit přeskoku požáru na další plochu.

Požárními předěly by měly být ochráněny i stavby v lese.

Další požadavek hasičů je, aby se v chráněných lesích vybudovaly zdroje požární vody o objemu 50 m3 nebo vydatností 10 litrů za sekundu, které bude přístupné hasičské technice. Požadavek hasičů je, aby tyto zdroje vody byly od sebe maximálně 3 km.

Hasiči argumentují, že tyto úpravy povedou k lepší ochraně životního prostředí, zejména kvůli předcházení vzniku požárů, které jsou zdrojem emisí zplodin. Zcela ale opominuli, že v lesích národních parků se nechává volná ruka přírodním procesům, mezi které patří jak kůrovec, tak i lesní požáry a následná přirozená obnova přírody. Zcela jasný veřejný zájem na požární prevenci lesních požárů se tak dostává do konfliktu s veřejným zájmem na ochraně cenné přírody.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Kamila Antošová / Správa KRNAP Smíšený les Krkonošského národního parku.

Když se chrání les, létají třísky

Z prvních reakcí ochrany přírody je patrné, že požadavky hasičů na preventivní opatření v chráněných lesích by si ukously podstatný kus chráněné přírody. Ekolist.cz má k dispozici připomínky Krkonošského národního parku k předloženému návrhu hasičů, a z nich je patrné, že takto pojatá prevence lesních požárů by významným způsobem poškodila chráněnou přírodu.

Odhady Krkonošského národního parku hovoří o tom, že požadavek na předěly by se jen v tomto parku vztahoval na cca 33 tisíc hektarů chráněných lesů. Pokud by se v nich vytvořily předěly tak, jak požadují hasiči, zmizelo by skoro šest tisíc hektarů lesa. To je srovnatelné s rozlohou lesů, které zde v druhé polovině 20. století odumřely kvůli imisím.

Zároveň požadavek udržovat okolí předělu bez podrostu v pruhu v součtu širokém 63 metrů jde proti smyslu lesů v národních parcích a CHKO. Udržování předělů bez podrostu by nutilo ochranu přírody k průběžnému ničení lesního biotopu a bránění přirozené obnově holiny.

Požadavek hasičů tak naráží nejen na zákon o ochraně přírody a krajiny, ale také na unijní směrnice ochraně volně žijících ptáků a směrnice o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, kterými se ochrana přírody v těchto oblastech řídí, jsou-li součástí Natury 2000.

Samá voda

Požadavek hasičů na zajištění zdrojů hasební vody bude na mnoha místech obtížné zajistit. Jak v Krkonoších, tak na Šumavě v posledních letech intenzivně pracují na tom, aby se voda vracela do krajiny. Do revitalizací mokřadů a rušení odvodnění porostů se dalo a stále dává mimořádné úsilí. Požadavek hasičů jde proti těmto snahám. A to jak tím, že protipožární předěly budou usnadňovat rychlý odtok vody z krajiny a odparu vody, tak požadavkem budovat nádrže s hasební vodou.

Připomínky Krkonošského národního parku upozorňují na nepodloženost některých požadavku argumenty, na to, že požadovaná opatření budou extrémně drahá, povedou k fragmentaci území, rozvratu ekosystémů a hlavně se zaměřují jen na velkoplošná zvláště chráněná území, aniž by to bylo jasně zdůvodněno.

V připomínkách zároveň Krkonošský národní park vyjmenovává řadu preventivních opatření, která spolu s místními profesionálními i dobrovolnými hasiči realizuje. Například hasičská cvičení v obtížném terénu, při kterých jsou pracovníci parku součástí štábu velitele zásahu. Z vyhodnocení cvičení v letech 2008, 2014 a 2022 nevzešly připomínky k dostupnosti prostředí kvůli nedostatečným cestám nebo problematice ochrany přírody.

Krkonošský národní park ve svých připomínkách upozorňuje na snadno dostupné preventivní opatření požárů v jakýchkoliv lesích u nás, totiž zákaz pálení klestu, které je častým původcem lesních požárů.

Návrh hasičů na novelu zákona o požární ochraně jde do meziresortního připomínkovacího řízení. Tuto středu se má na Generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru konat jednání mezi hasiči a ochranou přírody, na kterém budou obě strany hledat cestu, jak zlepšit prevenci lesních požárů a přitom neničit chráněnou přírodu.

