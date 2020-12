Jak ovlivňuje historické využívání krajiny současné rozšíření vzácných druhů?

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Erika Smrtová / archiv autorky Perlorodka říční se u nás dožívá 60-70 let. Změnám prostředí se nepřizpůsobuje příliš dobře, v současnosti je proto kriticky ohroženým druhem.

Abychom mohli účinně chránit ohrožené druhy rostlin a živočichů, potřebujeme vědět, proč se jim v určitých územích daří a proč ne. U dlouhověkých živočichů, jako je například perlorodka říční, je toto zkoumání obzvláště složité. Perlorodka se v Česku dožívá 60–70 let a patří mezi kriticky ohrožené živočichy. Má komplikovaný životní cyklus a je velmi citlivá na proměny prostředí, proto přírodovědci zkoumají, na jaké přírodní podmínky je perlorodka dlouhodobě zvyklá. Zaměřili se na oblast podél bavorsko-české hranice.

Ještě v polovině 18. století byla perlorodka říční v Ašském regionu zcela běžný druh, vyskytovala se zde ve stotisícových koloniích. Ačkoliv 18. století může působit jako dávná doba, je to pouze 5 generací tohoto živočicha. A to je poměrně málo na to, aby si mohl vytvořit jakékoliv adaptace na rychlou proměnu prostředí, ke které došlo v posledních 150 letech.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Erika Smrtová / archiv autorky Čertkus luční.

Že se příroda a krajina od 18. století změnila, je zřejmé. Úsilí o záchranu perlorodky tedy dovedlo vědce k tomu, že se pokusí rekonstruovat podmínky, v nichž se jí dařilo. Srovnání původního a současného stavu má pak pomoci stanovit směr, kterým by se její ochrana měla ubírat.

Zjistit historický způsob využívání krajiny má tým odborníků z několika oborů: paleoekologie, historická geografie, hydrologie, geobotanika a biologie ochrany přírody.

Bez nového zkoumání zatím nelze jednoznačně říci, proč jsou louky na česko-bavorském pohraničí méně květnaté a jestli dříve na jejich místě bývala pole nebo pastviny. Zda na Ašsku zůstaly nějaké původní lesy, jestli byly opravdu pouze listnaté nebo zde býval ve větším množství přirozeně zastoupený i smrk. Jestli rozšíření perlorodek souvisí s dříve hojně provozovaným pravidelným zaplavováním luk. Toto všechno může být pro některé kriticky ohrožené druhy klíčové.

Ve zkoumaném regionu patří ke vzácným či významným druhům kromě perlorodky říční například i motýl hnědásek chrastavcový, vážka klínatka rohatá, nebo rostliny čertkus luční a stolístek střídavokvětý.

U každého druhu je předepsaná jeho ochrana. Příroda a krajina se ale kontinuálně proměňují. Ochrana ohrožených druhů však neprochází podobně dynamickou proměnou jako hustota osídlení, způsob hospodaření nebo klimatické změny.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Erika Smrtová / archiv autorky Hnědásek chrastavcový.

Lokality výskytu druhů bývá proto obtížné udržet v požadované "kvalitě". Zvolená opatření určitou dobu fungují, ale často se začnou projevovat nečekané či nepodchycené vlivy - vedlejší efekty, které uměle udržovanou rovnováhu začnou znovu vychylovat nežádoucím směrem.

Aby byla péče o přírodu účinná, je potřeba rozšířit zkoumání jednotlivých druhů o historii krajiny, v níž žily. I z toho důvodu byl z programu přeshraniční spolupráce Česká republika-Svobodný stát Bavorsko podpořen projekt Historické využití území a jeho vliv na výskyt významných druhů podél bavorsko-české hranice. Své expertní síly v něm spojily výzkumníci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Univerzity Regensburg, Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M. a BUND Naturschutz e.V. v Bavorsku, a to od ledna tohoto roku do prosince 2022.

