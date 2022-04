Jak se chrání obojživelníci před přejetím na silnici?

Foto | J. Hromasová / ČSOP Stavba migračních zábran u Šumavských Hoštic.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ochránci přírody i v letošním roce zabezpečují úseky silnic, kde dochází k nadměrnému usmrcování přecházejících žab a čolků projíždějícími vozidly. Aprílové počasí jim tuto pomoc tradičně komplikuje. V centrální evidence je více jak 500 silničních úseků , kde každoročně hynou žáby pod koly aut. Pouze na několika desítkách z nich lidé obojživelníkům pomáhají. Informuje o tom Český svaz ochránců přírody.Každé jaro mají ochránci přírody snahu ochránit žáby a čolky, kteří na jaře táhnou k vodním plochám, kde se mohou spářit a naklást vajíčka. Pokud jejich cesty křižují silnice, mnoho jich zahyne pod koly projíždějících aut. Český svaz ochránců přírody finančně i odborně podporuje aktivity dobrovolníků, kteří obojživelníky zachraňují, v programu Ochrana biodiverzity . V letošním roce se s pomocí Nadačního fondu Veolia a společnosti Billa podařilo zabezpečit cesty obojživelníků na 18 lokalitách.

Ochránit obojživelníky na takovém kritickém úseku silnice není snadné. Je potřeba zvolit správné období, kdy se instalují podél silnic dočasné zábrany, které obojživelníky navedou na místa, kde se mohou bezpečně dostat na druhou stranu silnice.

Tam, kde to takové místo není, se u zábran instalují lapací pasti, do kterých jsou obojživelníci zachytáváni a každý den pak přenášeni na druhou stranu komunikace. Je to náročná činnost na čas i lidi.

Foto | J. Hromas / ČSOP Stavba migračních zábran u Pivovarského rybníka u Volar.

Slunečné počasí ke konci března vytáhlo první obojživelníky na cesty, dubnové ochlazení migrující aktivity obojživelníků naopak zase zbrzdilo. Jarní tah tak je rozložen do delšího období. A práce dobrovolníků se neúměrně protahuje, někdy i na dobu až dvou měsíců.

Jen pro představu náročnosti, v letošním roce se na 18 úsecích instalovaly zábrany o celkové délce téměř 9 km.

Letos se do programu zapojili například i skauti z organizace Kaprálův mlýn na jižní Moravě. Při ochraně obojživelníků se sbírají i informace o průběhu tahu, počtu odchycených obojživelníků, případně i jejich pohlaví, které jsou pak cenné pro další plánování ochranářských aktivit.

Přečtěte si také | Požární nádrže jsou pro malé živočichy smrtící past. Řešení je ale jednoduché

Oproti minulému roku se podařilo na jedné lokalitě v Českém ráji nahradit dočasné zabezpečení trvalým technickým zařízením a pro další úsek ve Středočeském kraji je již takové zařízení alespoň vyprojektované.

reklama