Když se láva potká s (mořskou) vodou…

V posledních dnech se v médiích hojně opakuje zpráva, že jakmile se láva dostane do moře, začne místním na ostrově La Palma hrozit další smrtelné nebezpečí. Do atmosféry se totiž začnou uvolňovat jedovaté plyny, které mohou ohrozit zdraví lidí. Ptáte se, kde se tyto nebezpečné látky berou a proč vznikají? Pak jste tu pro odpověď správně.Začněme tím, že si povíme dvě důležité, leč naprosto zřejmé, informace. Láva je žhavá, kdežto voda není. Zatímco láva má během tečení teplotu něco mezi 700 °C až 1000 °C, voda v okolí Kanárských ostrovů bude mít něco okolo 20 °C. Popravdě ale přesné čísla nejsou zas tak moc důležitá. Hlavní totiž je, co se začne dít, když se vzájemně potkají – dojde k tepelné výměně. Aneb česky řečeno, láva začne vodu ohřívat a naopak voda lávu chladí.

I když horká voda tak, jak ji známe z kohoutku nebo rychlovarné konvice, působí pohledem chemika poměrně netečně, se zvyšující se teplotou její reaktivita prudce roste. V prostředí s přehřátou kapalinou tak může docházet k řadě exotických chemických přeměn označovaných jako hydrotermální reakce. To je případ i rozžhavené horniny, která přijde do styku s mořskou vodou obsahující velké množství rozpuštěných solí hořčíku, vápníku a sodíku. Tyto ionty při teplotě vyšší než 350 °C vytěsňují z vlhké horniny kyselé vodíkové ionty a ochotně se váží na jejich místo. Okolní voda se tak rychle mění na vroucí směs kyselin, která je ve formě jemné mlhy unášena do širého okolí. Mimo velmi těkavé a dráždivé kyseliny chlorovodíkové bychom v ní našli i kyselinu fluorovodíkovou, která je schopna leptat i sklo, či směs kyseliny siřičité a sírové nechvalně známou z kyselých dešťů hubících lesy v okolí neodsířených uhelných elektráren.

Jenže tím nekončíme… Voda totiž současně lávu velice rychle ochlazuje, vlivem čehož se na povrchu lávy tvoří sopečné sklo. To přitom velice snadno praská – všude okolo něho se voda vaří, je tu spousta expandující páry a doprovodných explozí. Sopečné sklo je tak trháno na různě velké částečky, od těch větších až po titěrně malé. A tyto částečky se mohou pak snadno dostávat do atmosféry. Jenže ony se tam nedostávají sami. Nesou s sebou i malinkaté kapičky zmiňované kyseliny.

V místě kontaktu lávy a vody se tak objevuje aerosol. Vzniká zvláštní “mlha”, odborně nazývaná jako zákal. Toxický zákal, který není radno vdechovat. Pokud byste se ho totiž nadýchali, hrozila by vám otrava a vážné zdravotní potíže. A to je důvod, proč je oblast místa kontaktu lávy s vodou uzavřena místními autoritami pro veřejnost a proč odborníci a odbornice z místního vulkanologického institutu se v jeho blízkosti pohybují nikoliv v respirátoru či roušce, ale v maskách s kvalitními bočními filtry.

Naštěstí ale během těchto reakcí nevzniká tak velké množství jedovatých látek, že by to představovalo ohrožení větších oblastí. Jakmile se totiž od místa kontaktu trochu více vzdálíte, vítr opar rozfouká, čímž klesne koncentrace látek pod bezpečnou úroveň. Kontakt lávy s mořskou vodou proto představuje jen další z nebezpečích, kterému musí čelit místní obyvatelé.

