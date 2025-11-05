Lesy ČR obnovily koryta dvou říček v Moravskoslezském kraji
„Místy jsme koryto rozšířili, takže vznikla větší průtočná tůň,“ řekl Pavel Němčanský, vedoucí Správy toků pro povodí Odry z Lesů ČR. Niveletu dna určující svažování i hloubku koryta zpevnily příčné kamenné prahy. Lomové kameny vyskládané v řadách do štěrkopísku nabízejí na pravém břehu možnost posezení u vodního toku.
Ve druhém projektu vodohospodáři vrátili kdysi uměle napřímené koryto říčky Frýdlantské Ondřejnice do meandrů. V přírodním členitém toku jsou dnes různě hluboké úseky a ostrůvky. Živočichům zlepšily životní podmínky kmeny, pařezy a volné balvany s novými tůněmi.
„Nejdříve jsme ze dna a břehů odstranili silniční betonové panely. Voda po nich rychle stékala a neskýtaly ani žádné úkryty živočichům. Upravili jsme taky stupně dna, takže už v toku nejsou překážky bránící migraci vodních obratlovců a bezobratlých, například střevle,“ uvedl Němčanský. Nové jsou i samočistící česle, které zachytávají hrubé plovoucí nečistoty.
Projekty za bezmála pět milionů korun spolufinancovala Evropská unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.
reklama
Dále čtěte |
Další články autora |
Online diskuse
Všechny komentáře (1)
Honza Honza5.11.2025 08:19
To je ten dnešní paradox: člověk poškodil přírodu, to neznamená nyní ruce pryč od přírody, naopak: intenzivní péče o přírodu, a naopak nad to, co by příroda sama zvládla: zachycovat vodu více než je to přirozené (jezera, přehrady), protože přirozené již není nic.
Odebírat řece kinetickou energii, zpomalovat tok, zadržovat vodu.
K tomu slouží i bobří hráze- bohužel bobři si je začnou stavět i tam, kde je to absolutně nevhodné.
Stejně tak i jezy: omezují ale migraci ryb.