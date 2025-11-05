https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/lesy-cr-obnovily-koryta-ricek-v-moravskoslezskem-kraji
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Lesy ČR obnovily koryta dvou říček v Moravskoslezském kraji

5.11.2025 05:55 | PRAHA (Ekolist.cz) | Eva Jouklová
Diskuse: 1
Přírodní meandry Frýdlantské Ondřejnice
Přírodní meandry Frýdlantské Ondřejnice
Zdroj | Lesy ČR
Další dvě koryta toků obnovily v Moravskoslezském kraji Lesy České republiky v rámci programu Vracíme vodu lesu. Pojmou více vody, což je v době klimatické změny zásadní opatření, ale svědčí i vodomilným živočichům.
 
V intravilánu města Vítkova vodohospodáři odstranili z koryta toku říčky Čermné původní opevnění laťovými plůtky a vytvořili novou kynetu, tedy prohloubenou a trvale zatopenou část dna stabilizovaného kameny, a to i na březích.

„Místy jsme koryto rozšířili, takže vznikla větší průtočná tůň,“ řekl Pavel Němčanský, vedoucí Správy toků pro povodí Odry z Lesů ČR. Niveletu dna určující svažování i hloubku koryta zpevnily příčné kamenné prahy. Lomové kameny vyskládané v řadách do štěrkopísku nabízejí na pravém břehu možnost posezení u vodního toku.

Říčka Čermná
Říčka Čermná
Zdroj | Lesy ČR

Ve druhém projektu vodohospodáři vrátili kdysi uměle napřímené koryto říčky Frýdlantské Ondřejnice do meandrů. V přírodním členitém toku jsou dnes různě hluboké úseky a ostrůvky. Živočichům zlepšily životní podmínky kmeny, pařezy a volné balvany s novými tůněmi.

„Nejdříve jsme ze dna a břehů odstranili silniční betonové panely. Voda po nich rychle stékala a neskýtaly ani žádné úkryty živočichům. Upravili jsme taky stupně dna, takže už v toku nejsou překážky bránící migraci vodních obratlovců a bezobratlých, například střevle,“ uvedl Němčanský. Nové jsou i samočistící česle, které zachytávají hrubé plovoucí nečistoty.

Projekty za bezmála pět milionů korun spolufinancovala Evropská unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.

reklama
 
foto - Jouklová Eva
Eva Jouklová
Autorka je tisková mluvčí Lesů ČR.
tisknout poslat
Dále čtěte |
Jez Šargoun na Malé Vodě u Litovle Foto: Povodí Moravy Oprava jezu u Litovle zvýší jeho bezpečnost při povodních a zlepší migraci ryb Bagr v akci Foto: Depositphotos Karlovarské lázeňské lesy vybudovaly čtyři nové tůně, celkem jich mají 40 Studna/vrt Foto: Depositphotos Staré průzkumné vodní vrty u Vysokého Mýta čeká likvidace
Další články autora |
Obnovené lesní mokřady u Ludvických hor. Foto: Lesy ČR Na třech vodních tocích v Novohradských horách a na Šumavě obnovily Lesy ČR přirozený vodní režim Lesy ČR - ostrůvek obnovy přírody Foto: Lesy ČR Lesy České republiky představují Desítky “ostrovů obnovy přírody“ Místo po skončení projektu. Foto: Lesy ČR Hrazením meliorací v Krušných horách zadržují Lesy ČR vodu v půdě

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

HH

Honza Honza

5.11.2025 08:19
Měl by existovat jednoznačný názor - návod, jak by mělo vypadat zemědělství, lesnictví. Stejné je to u řek: mělké široké řeky s rozsáhlými písečnými plážemi, nízké nezpevněné břehy, umožnit řece rozlévat se po loukách, meandry, slepá ramena=směr k přírodě= tak jak řeky původně bez člověka vypadaly, ale nyní pouze s pomocí člověka.
To je ten dnešní paradox: člověk poškodil přírodu, to neznamená nyní ruce pryč od přírody, naopak: intenzivní péče o přírodu, a naopak nad to, co by příroda sama zvládla: zachycovat vodu více než je to přirozené (jezera, přehrady), protože přirozené již není nic.
Odebírat řece kinetickou energii, zpomalovat tok, zadržovat vodu.
K tomu slouží i bobří hráze- bohužel bobři si je začnou stavět i tam, kde je to absolutně nevhodné.
Stejně tak i jezy: omezují ale migraci ryb.
Odpovědět

Nejčtenější články

Jiří Michalisko: Otevřený dopis ministrovi Lukáši Vlčkovi

Diskuse: 2

Vláda ANO, SPD a Motoristů plánuje omezit dotace neaktivním zemědělcům

Diskuse: 59

Daniel Pitek: Každý by se měl držet svého kopyta

Diskuse: 109

Jakub Hruška: Běžného občana to nedojme, ale vláda udělala důležitý krok k obnově naší přírody

Diskuse: 26

Lesní pastva povolena!

Diskuse: 31

Hladík: K závazkům na snížení emisí se začínají přidávat velké světové ekonomiky

Diskuse: 13

Ornitologové v ČR evidovali 34 párů orlů královských, jádrem výskytu je Soutok

Diskuse: 48
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist