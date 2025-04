Nákaza slintavky a kulhavky. Národní park Šumava prosí návštěvníky o zodpovědné chování

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Štěpán Rosenkranz / NP Šumava Šumavské ovce.

Nepřibližovat se k pasoucím se stádům krav a ovcí, neprocházet pastvinami, nesnažit se o kontakt s hospodářskými zvířaty pasoucími se na šumavských loukách. Právě taková jednoduchá opatření by v současné době, kdy hrozí vysoká míra nákazy slintavkou a kulhavkou i v České republice, měli dodržovat všichni návštěvníci Šumavy.

„Prosíme o to my, tedy vedení Správy NP Šumava a především zemědělci, kteří začínají vyhánět dobytek na pastvy. Riziko šíření nákazy slintavky a kulhavky je totiž velmi vysoké a přenášet ji můžeme především my, lidé,“ upozorňuje mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák.

Slintavka a kulhavka je vysoce nakažlivé virové onemocnění postihující skot, ovce, kozy i prasata. Přenáší se nejen přímým kontaktem mezi zvířaty, ale také prostřednictvím kontaminované obuvi, oděvu či dopravních prostředků. Proto je zásadní, aby turisté respektovali doporučení farmářů a veterinárních úřadů.

„Důležité tedy je, procházet kolem pastvin v co největší možné vzdálenosti od jejich krajů. V žádném případě se nepřibližovat k pasoucím se zvířatům, lákat je k sobě, nebo je dokonce krmit,“ pokračuje Jan Dvořák.

Na území NP Šumava existuje také několik turistických stezek, které procházejí skrze pastviny, ve kterých se pase dobytek. Takových případů je několik:

„Aktuálně žádáme, aby se návštěvníci těmto stezkám úplně vyhnuli. Doporučujeme naplánovat svůj výlet jinou cestou, nebo do jiné části Šumavy,“ doplňuje Jan Dvořák.

„My jsme se zemědělci, především s nájemci našich pastvin, v kontaktu. Navzájem se informujeme, jaká opatření aktuálně platí, jak se dotýkají nás a hlavně široké veřejnosti. O možném zabezpečení stezek, které procházejí neoplocenými pastvinami, jsme nyní začali jednat. Pokud to bude jen trochu možné, budeme se snažit společně se zemědělci o přeplocení turistické stezky. Pokud to nebude možné, budeme muset přistoupit k časově omezenému uzavření těchto stezek v případě, že by se riziko nákazy stalo akutním,“ vysvětluje možné postup ředitel Správy NP Šumava Pavel Hubený.

„Věřím, že s ohledem na vážnost situace všichni návštěvníci opatření pochopí a hlavně je budou dodržovat. Panuje zde totiž ještě jedno velké nebezpečí a obava – onemocněním slintavky a kulhavky je ohrožena také lesní zvěř,“ dodává Hubený.

