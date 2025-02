Nejstarší CHKO Český ráj slaví 70 let. Prioritou je tu nyní obnova stromořadí a mokřadů

Foto | Z. Mrkacek / AOPK ČR

Foto | Patzelt / AOPK ČR Ráno z vyhlídky U lvíčka.

Nejstarší chráněná krajinná oblast v České republice – Český ráj – si letos připomene sedmdesát let od vyhlášení. Oslavy se budou konat po celý rok a přinesou pestrý program. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, která CHKO spravuje, jej připravuje společně především s Domem přírody Českého ráje v Dolánkách u Turnova a informačním střediskem Bukovina na Hruboskalsku.„Sedmdesát let existence CHKO Český ráj dokazuje, že ochrana přírody a krajiny může jít ruku v ruce s udržitelným rozvojem. V posledních letech obnovujeme polní cesty a stromořadí, které jsou důležité nejen pro estetiku, ale i pro ekologickou stabilitu krajiny. Do alejí se vysázelo na dva a půl tisice stromů,“ uvedl Lukáš Bílek z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Právě obnova jedné z historických alejí na Sobotecku bude i ústředním motivem podzimní slavnosti.

Další výraznou proměnou procházejí sopečné vrcholky. Jejich vzhled se mění tak, aby se přiblížil historické odlesněné podobě, známé z dobových pohlednic. Akátovými nálety zarostlé Trosky, Vyskeř či Mužský se postupně obnažily a jsou využívány k pastvě.

Od roku 2019 se v Českém ráji obnovilo nebo nově založilo na čtyřicet mokřadních ploch. Nejrozsáhlejší proměnou nedávno prošla část nivy Libuňky u Sedmihorek. Zejména díky neziskovému sektoru se podařilo odstranit či znefunkčnit přes osm kilometrů odvodňovacích prvků, obnovit mokřadní louky a vybudovat soustavu tůní. V dalších letech se plánuje také revitalizace přímo zregulovaného toku Libuňky.

Zdroj | AOPK ČR Mariánská vyhlídka.

Udržovat vodní režim v krajině pomáhají i člověkem vytvořené rybniční ekosystémy. Kromě toho jsou skály, lesy, louky a mokřady domovem mnoha vzácných druhů rostlin i živočichů. Jedním z nich je sokol stěhovavý, pták ze znaku chráněné krajinné oblasti. V minulosti byl na pokraji vyhubení a v posledních letech se opět zařadil mezi obyvatele Českého ráje.

„To, že koncept chráněných krajinných oblastí má smysl, dokazuje i to, že jich bylo vyhlášeno již 27. Kromě jedinečných přírodních hodnot chrání krajinu jako celek, ve kterém lidé už dlouho hospodaří a vtiskli mu nezaměnitelný ráz. Tou zatím poslední je chráněná krajinná oblast Soutok, vláda její vznik schválila letos v polovině ledna. Pracujeme na tom, aby se celoplošné ochrany dostalo i Krušným horám,“ uzavírá František Pelc.

Foto | Petr Saj / AOPK ČR Sokol v Českém ráji.

Nejstarší CHKO v České republice, tedy CHKO Český ráj, vyhlásilo tehdejší ministerstvo kultury v roce 1955 s posláním chránit unikátní pískovcová skalní města, rozmanitou přírodu a historické památky. Dalším mezníkem byl rok 2002, kdy došlo k jejímu rozšíření o oblast Prachovských skal a Maloskalska.

V současnosti se rozkládá na ploše téměř 182 čtverečních kilometrů a zahrnuje ikonické oblasti jako Prachovské skály, Hruboskalsko nebo Maloskalsko. Kromě přírodních krás je bohatá i na historické památky, včetně hradů Trosky, Valdštejn či Kost nebo vesnické památkové rezervace Vesec u Sobotky a Mužský. Více o Českém ráji se lze dozvědět na webu ceskyraj.aopk.gov.cz.

V rámci osalv výročí se po celý rok chystají odborné přednášky, tematické exkurze, výstavy, dobrovolnické akce či spolupráce se školami. „Vyvrcholením akcí bude podzimní slavnost v krajině pod czernínským zámečkem Humprechtem. Na ní spolupracujeme s městem Sobotkou,“ dodal Lukáš Bílek.