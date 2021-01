Pět míst v Česku, kde se zkouší nekonvenční způsoby ochrany přírody

Břetislav Machaček 31.12.2020 09:38 Reaguje na Vladimir Mertan

Víte já bych to spásání hospodářskými zvířaty pojal jako

přidruženou aktivitu samotné AOPK s možností to umožnit třeba DUZE jako možnost samofinancováni. Navíc by ostatním chovatelům "předvedli" způsoby ochrany stád před predátory

v praxi bez nynějšího rozumováni. Pro mnoho nadšenců o život v přírodě, kteří jsou prozatím pouhými rádci, by se tak našla možnost jak se uživit pastevectvím v souladu s vlky a se všemi ostatními problémy kolem dokola. Mohou tak vytvořit celou síť pasteveckých spolků nabízejících své služby i tam, kde to dosavadní majitelé vzdali kvůli jimi změněným

pravidlům a jinde by zase šetrně kosili louky a produkovali

seno pro zimní krmení oveček a koz. Nic by nebránilo tam

pást i masný skot a zbavit se tak závislosti na dotacích.

Zatím tu vůli z jejich strany nevidím a to pastevectví

v jejich pojetí se smrsklo na dotace na oplocení, činnost

spolků a přihlížení polodivokému chovu chráněných tvorů,

pro které budou hledat další a další ohrady, či snít o

jejich vypuštění z ohrad do volné přírody. Jinak je mi

jasné, že místní chovatel omezený různými nařízeními na

chráněných lokalitách se do toho nebude nyní hrnout a

mělo by to být věcí AOPK, jak to spásat bez stabilních

ohrad pomocí pouze chráněných kopytnatců s omezenou

umístitelností při jejím namnožení. U hospodářských zvířat

tu může být při přemnožení možnost porážky bez potřeby

hledat právě ty nové oplocené lokality. Tomu bych řekl

záslužná činnost spojená i s užitkem a ne pouze díra na

dotace.

