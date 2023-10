Potvrzeno: Invazní sršeň asijská už je i v České republice Foto | Tomáš Görner sršeň asijská 6. 10. 2023 v Plzni. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Sršeň asijská, invazní druh hmyzu, který se specializuje na lov včel, byla ve čtvrtek 5. 10. nalezena v Plzni. Jedná se o první potvrzený výskyt v České republice. Klíčové nyní je, aby se nešířila dále.Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, která zajišťuje sledování invazních druhů, sběr dat a je místem první reakce, proto ve spolupráci s dalšími subjekty podniká kroky, které by měly jejímu šíření zamezit. Důležité je najít a zlikvidovat hnízdo. „Včera jsme dostali zprávu, že na jednom místě v Plzni poletují velké sršně, zaslané fotografie svědčily o tom, že se pravděpodobně jedná o sršeň asijskou. Dnes jsme vyrazili na místo a ověřili, že jde skutečně o tento invazní druh. Nyní se pokusíme najít hnízdo, kontaktujeme hasiče, kteří by je měli zlikvidovat, a budeme informovat místní úřad a veřejnost,“ vysvětluje Tomáš Görner z Agentury ochrany přírody a krajiny ĆR. Sršeň asijská byla před dvaceti lety zavlečena do Francie se zásilkou zboží z východní Asie. Od té doby se šíří západní Evropou. Letos v létě se objevila v Maďarsku u hranic se Slovenskem. Podle zkušeností ze zemí, kde jsou k dispozici dlouhodobé údaje (Francie,Španělsko, Portugalsko, Itálie , Belgie), je důležité zajistit okamžitou likvidaci nalezených hnízd. Podcenění situace v prvních letech výskytu vede k jejímu trvalému usazení a k velmi obtížné likvidaci. Sršeň asijská je o něco menší než naše sršeň obecná, je tmavší a bezpečně se pozná podle žlutě zbarvených konců končetin. Tato sršeň je nebezpečná hlavně pro včely, které napadá v úlech. Hnízda sršně asijské jsou kolovitého až hruškovitého tvaru a mají vchod z boku. Nejčastěji bývají vysoko v korunách listnatých stromů nebo v lidských stavbách, výjimečně i v zemi. Protože sršeň asijská je schopna rychlého šíření, je důležité, aby byla podezření na její výskyt hlášena AOPK ČR, která je ověří, případně dále zajistí ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem likvidaci hnízd. Včelařská komunita, které se výskyt sršně asijské dotkne nejcitelněji, již byla informována. Informační materiály byly včelařům distribuovány na únorové konferenci pořádané Pracovní společností nástavkových včelařů a byly vydány jako příloha časopisu Včelařství. Na problematice invazních druhů spolupracuje řada expertů a institucí, například Výzkumný ústav rostlinné výroby (RNDr. Jiří Skuhrovec, Ph.D.), Botanický ústav AV ČR (Ing. Jan Pergl, Ph.D.), Ministerstvo životního prostředí a další. Přečtěte si také | Sršeň - (ne)příjemný soused. Jak se zbavit sršního hnízda? Kontakty pro hlášení podezření na výskyt sršně asijské: invaznidruhy@nature.cz. Vhodné je doplnit fotografií, aby se vyloučila záměna s jiným druhem hmyzu, a případně přesnějším popisem. O invazních druzích se dozvíte více na speciálním webu invaznidruhy.nature.cz reklama tisknout poslat

