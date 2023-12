Pozapomněli jsme na jednu věc, která nám může pomoci získat čas na řešení klimatické krize, upozorňuje vědkyně z Vysokého učení technického

Pavel Hanzl 9.12.2023 08:26 Reaguje na Honza Honza

A kdo na to preboga "pozapomnělů, to je mantra úplně všech politiků zprava zleva. Náš stát do toho vráží miliardy na dotacích, ovšem efiktivita je asi bídná, ale to švejkovstvím.

