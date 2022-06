Prach a broky: množství olovem kontaminovaného masa v Evropě neklesá, rostou i koncentrace olova

Viktor Šedivý 23.6.2022 08:48

Ježišmarjá. To se zase sešli myslitelé.

Jak je prokázáno, že olovo ve svalovině pochází z broku? Bez toho, že by byla porovnána úroveň olova ve svalovině zvířat podle způsobu odlovu, nemají další úvahy smysl.

---

On totiž i zákaz olověných broků vznikl sakra podezřelým způsobem - pokud vím, tak nikdo nedokázal, že by třeba olovo v mase vodních ptáků mělo něco společného s olověnými broky v rybnících, protože ty většinou zapadnou hluboko do bahna, kde leží staletí beze změny.



