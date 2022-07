Příliš malé a izolované rezervace biodiverzitu nezachrání

Dalibor Motl 14.7.2022 08:03

Pokud vím tak v Česku existuje ÚSES, který se promítá do územního plánování. Zjednodušeně jde o systém propojující stávající vymezená biocentra prostřednictvím sítě biokoridorů. V mém okolí se během posledních 20 let tento systém osvědčuje a vylepšuje. Biodiverzitě by dost pomohlo, pokud bychom nadměrnou regulací přestali tolik svazovat ruce vlastníkům "malých" zemědělských a lesních pozemků. Možná by řada z nich hospodařila jinak (třeba neefektivně nebo "špatně"?) ale vznikla by díky tomu pestřejší krajina poskytující místo k životu paletě druhů, které nyní bojují o přežití. Namísto vysokokmenných lesů by mohly v krajině najít místo lesy střední nebo pařeziny. Dotačně "mulčované" TTP by prostupovaly pastviny nebo remízky a meze. Uvažoval jsem o koupi nepříliš bonitního zemědělského pozemku s tím že ho zalesním jilmy, javory, buky, habry, třešněmi... a budu využívat jako pařezinu pro získávání palivového dříví. Když ale zjistíte jak neuvěřitelná byrokracie se s tím pojí. Kolik lidí se na tom živí. Prostě vás přejde chuť... Stejně pokud chcete na své louce chovat 6 ovcí. Pokud chcete postavit rybníček o ploše hladiny 800m2 a hloubce 1,7m. No a proto nám klesá biodiverzita.

Odpovědět