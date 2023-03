Prvním mládětem letošního roku v milovické rezervaci velkých kopytníků je malé zubře

Foto | Pavel Prouza / Česká krajina

O první mládě letošního roku se včera rozrostla rezervace velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice. Na svět tam přišlo malé zubře. „Je to vůbec poprvé za osm let fungování rezervace, kdy jsme zaznamenali první mládě v rezervaci právě u zubrů. Až dosud se o každoroční prvenství střídavě dělili divocí koně a zpětně šlechtění pratuři,“ uvedl Dalibor Dostál z ochranářské společnosti Česká krajina, která rezervaci založila v roce 2015 ve spolupráci s vědci. Mládě objevil při odpolední kontrole stád pracovník chovatelského dohledu rezervace.Pohlaví čerstvě narozeného mláděte zatím nebylo možné určit, protože se pracovníci rezervace nemohou ke stádu přiblížit do potřebné vzdálenosti. „Zubři jsou po narození mláďat velmi plaší a opatrní. Do blízkosti potřebné k určení pohlaví se většinou dostaneme až po několika týdnech, někdy i měsících,“ doplnil Dalibor Dostál.

Malí zubři se dosud v milovické rezervaci rodili od května do srpna. „Březnový termín je tak o dva měsíce včasnější, než je v rezervaci obvyklé,“ zmínil Dalibor Dostál. Většina mláďat velkých kopytníků v rezervaci obvykle přichází na svět na jaře, divocí koně a pratuři ale zaznamenali porody i v lednu či v únoru.

Včetně čerstvého mláděte nyní žije v milovické rezervaci 37 zubrů, na šest desítek divokých koní a dvě desítky zpětně šlechtěných praturů. Rezervace již poskytla desítky zvířat do více než deseti rezervací v České republice i v zahraničí.

Ochranářská organizace Česká krajina na projektech spojených s ochranou přírody spolupracuje s experty z Biologického centra Akademie věd České republiky, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Univerzity Karlovy v Praze, Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky, Botanické zahrady hlavního města Prahy, Zoo Liberec, České zemědělské univerzity v Praze, Mendelovy univerzity v Brně, Masarykovy univerzity v Brně a dalších odborných institucí.

Na projekt rezervace velkých kopytníků v Milovicích může veřejnost přispět prostřednictvím portálu darujme.cz/krajina.

