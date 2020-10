Stromem roku se stal poprvé ovocný strom - jabloň v Machově na Náchodsku Diskuse: 1 Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Marek Olbrzymek / Nadace Partnerství Podle pamětníků byly ve 20. letech minulého století na místě vysazeny čtyři jabloně. Když poslední z nich začala chřadnout, zachráněná větev dala život té současné. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Titul Strom roku 2020 získala jabloň u hostince u Lidmanů v Machově na Náchodsku, ovocný strom dostal toto ocenění poprvé. Na druhém místě v ekologické anketě o nejsympatičtější dřevinu ČR skončily lípy v Hřebenech na Sokolovsku, třetí je dub Hugo z Lednice na Břeclavsku. Anketu pořádala už podevatenácté Nadace Partnerství. Vítězná jabloň, kožená reneta zimní, přes sedm dekád stíní návštěvníkům hostince u Lidmanů v Machově u polských hranic. Strom je místním symbolem sousedského života, tradic a udržitelného rozvoje. Vítěznou jabloň přihlásila do soutěže Místní akční skupina Stolové hory spolu s obcí, školami, zahrádkáři a dalšími spolky a s podporou syna majitele původního hostince u Lidmanů. Původní majitel ji vlastnoručně vysadil po konci druhé světové války, uvedli pořadatelé ankety. Podle pamětníků byly ve 20. letech minulého století na místě vysazeny čtyři jabloně. Když poslední z nich začala chřadnout, zachráněná větev dala život té současné. "Jabloň po několika letech od vysazení neplodila, tak tatínkovi někdo z hostů poradil, že má málo železa. Tatínek nelenil a zakopal k jejím kořenům hřebíky. A opravdu pak začala plodit," uvedl Jaroslav Lidman. Nyní je ovocný strom obsypán jablky, kolem jsou stoly se židlemi, jen hosté chybí. Nebýt epidemie koronaviru, o víkendech za pěkného počasí by "letní zahrádku" zřejmě ještě využívali k posezení turisté i ubytování, řekl ČTK majitel penzionu a vítězného stromu Petr Šturm. Ocenění přivítal a doufá, že jabloň starobylé odrůdy, se stane dalším turistickým cílem v oblasti. "Není to běžná jabloň s rovným kmenem, ten má trochu do boku. Teď, jak se o ní více mluví, si uvědomujeme, že je svým způsobem zajímavá a krásná," řekl ČTK Šturm. Kdyby mu jabloň přihrála v budoucnu zákazníky, nezlobil by se. Podle něj je ale otázkou, jestli si vůbec po zlepšení situace kolem covidu-19, třeba za půl roku, na strom roku někdo vzpomene. Ocenění Strom roku 2020 je podle něj potvrzením toho, že pro řadu lidí z obce i okolí, je tato jabloň symbolem pospolitosti a sousedského života. "Funkci má hlavně slunečníkovou, dělá stín hostům. V naší hospodě se scházejí i myslivci, hasiči, včelaři, takže spolkovou funkci to tady má. A když je pěkně, sedí se pod jabloní," řekl ČTK Šturm, který nápad na nominaci stromu do ankety přivítal. Vítězná jabloň, která postupuje do mezinárodního kola soutěže o Evropský strom roku, získá poukaz na arboristické ošetření. "Myslím, že odborné ošetření potřebuje, nevypadá, že by tu měla být dalších 70 let. I když má jablek stále dost, z našeho laického pohledu není v nejlepší kondici," řekl ČTK Šturm. Současný majitel plánuje očesat jabloň v nejbližších dnech. Jablka z ní se prý nejlépe hodí k dalšímu zpracování, například do štrúdlu, který by opět rád nabízel hostům. Také na penzion tvrdě dopadla vládní opatření proti šíření koronaviru. "Ubytování na říjen máme stornované, to samé platí o svatbách. Letos ztratíme tři až čtyři měsíce, které jsou výdělečné. Odepsali jsme duben, květen a teď říjen a počítám, že ztratíme i prosinec," řekl ČTK Šturm, který koupil objekt před šesti lety. Anketu Strom roku vyhlašuje Nadace Partnerství od roku 2002. Hlavním cílem ankety je podpořit aktivní lidi v péči o stromy v místě, kde žijí. V anketě hlasovalo více než 5800 lidí, kteří vybírali z finálových 12 stromů z devíti krajů. Pro vítězný strom jich hlasovalo 2191, v pořadí druhým památným lípám v Hřebenech dalo hlas zhruba 1000 lidí. Titul Strom roku 2019 získala Chudobínská borovice rostoucí nad břehem vírské přehrady na Žďársku. V anketě loni hlasovalo přes 16.000 lidí, kteří také vybírali z finálových 12 stromů z devíti krajů. Vítěznému stromu dalo hlas téměř 4400 lidí. Chudobínská borovice se následně stala i Evropským stromem roku, do Česka zamířil tento titul poprvé v desetileté historii ankety. reklama tisknout poslat Sdílet BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Dále čtěte | Dnes slavíme Mezinárodní den stromů! Ochránci přírody vysadí do konce listopadu v Poodří na 400 stromů Mezi Hostivicí a Jenčí je obnovená historická cesta, přibyla alej

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Všechny komentáře (1) Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. TP Tomas Peltan 22.10.2020 08:48 Krásný strom! Odpovědět Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.