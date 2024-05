Svoboda zvířat ukazuje děs a hrůzu lišek při norování. A odstartovala kampaň za jeho zrušení

Radek 29.5.2024 17:18

Páni a dámy aktivisté vidí jen utrpení lišky ale utrpení její kořisti je nezajímá , škoda že sem nejde dát video jak liška loví srnče , jeho nářek a hlavně doba trvání ( protože srnče je pro lišku poměrně velká kořist ) by je možná uvedl do lépe do života . Toto pramení z blahobytu který lidstvo prožívá , jídlo se kupuje v supermarketech a spousta lidí si neumí představit jak vzniká a co je k tomu potřeba , pokud budou šelmy hájeny takovým způsobem že se znemožní možnost lovu a jeho úspěšnost , nebudou na konec ve volné přírodě ani šelmy , nebudou mít co žrát . Zakažte jejich vakcinaci na vzteklinu a příroda bude regulovat lišku sama , bez toho ji musí prostě regulovat lovec .

Odpovědět