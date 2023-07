Tajné běžecké závody v klidovém území Šumavy? Tak to ne!

Lukas B. 26.7.2023 12:39

sociální sítě jsou mor. když už chci porušovat zákony, tak bych měl:

- úzkostlivě ctít ducha zákona a vybrat si vhodnou roční/denní dobu

- nikomu o tom neříkat, nefotit se u toho, nikam to nepsat. dělám to kvůli sobě, nebo abych tím na někoho machroval?

- když mě chytí "orgán", tak se s ním nehádat a neprat a tiše a pokorně zaplatit pokutu a brát to jako permit.

viz starý vynikající článek "sobcovy zápisky". https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/velka-jizerska-louka-sobcovy-zapisky



