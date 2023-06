Teplotní rekord z kanadského Lyttonu a fenomén nepravděpodobných veder

Miloš Zahradník 19.6.2023 10:03

Me to prijde jako blabol. Jasne, vedcu je mnoho a potrebuji vyvolat presvedceni o dulezitosti jejich prace. Co se v clanku mini "teorii extrémních hodnot“? Nema to byt teorie "Large deviations" coz je cast teorie pravdepodobnosti? To je sice hezka teorie ale aplikuje se na jevy kde se scitaji tzv. nezavisle promenne apod. coz jsou predpoklady ktere pro chovani meteorologickych systemu (proc do toho plest vagni a v tehle souvislosti zbytecny pojem "klimatu") neplati

Kdovi jak to tam v tom kanadskem udoli namerili. Mezi nami, ony i ty slavne historicke rekordy at z roku 1913 z Death Valley nebo z predrevolucniho Ojmjakonu je nutno brat kriticky (oteplovaci budou mit radost z takovehoto konstatovani nebot to ukazuje, ze se otepluje jeste drtiveji nez vedci

dosud na zaklade vedeckych udaju z minulosti tvrdili ;)



Zaver - clanek je zbytecny blabol prinejmensim z naseho stredoevropskeho pohledu Necht si prislusny rekord diskutuji tam, kde tu krajinu dobre znaji - ve Skalistych horach - a kde maji jako "domaci" moznost odfiltrovat pripadne blbosti zjevne tem, kteri tamni pomery a uroven tamnich mereni dobre znaji. U nas "resme" zda Dobrichovice jsou teplejsi nez Husinec - Rez

a podobne nepodstatnosti ceskych rekordnich tabulek tepla :)

Odpovědět