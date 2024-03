Tučňáci s ptačí chřipkou nemají příznaky, hrozí ale přenos na slabší druhy

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Ačkoliv mají někteří jedinci tučňáka kroužkového ptačí chřipku, podle vědců nevykazují žádné vnější příznaky, napsal deník The Guardian. Díky sledování odborníci zjistili, že i po dvou měsících byli nakažení tučňáci stále naživu a hledali si potravu. Asymptomatické případy by ale mohly působit jako "trojský kůň" a přenést nemoc na jiné zranitelnější druhy.

Žádný z tučňáků s virem H5N1 nevykazoval známky onemocnění, které se letos dostalo až do Antarktidy. Odborníci už v minulém roce varovali před hrozbou, kterou by mohlo být šíření ptačí chřipky v koloniích tučňáků. Případný masový úhyn těchto ptáků by podle studie z minulého roku "mohl znamenat jednu z největších ekologických katastrof moderní doby".

Výzkumníci ale varují, že by ptáci bez příznaků mohli usnadnit šíření chřipky na zranitelné druhy. "Tyto asymptomatické případy působí jako dobrá zpráva pro daný druh, ale zároveň mohou vést k nepozorovanému a rozšířenému přenosu viru," uvedli vědci z univerzity v Chille.

Molekulární biolog Ed Hitchinson upozornil, že zkoumaný vzorek tučňáků ukazuje jen část toho, co se ve skutečnosti děje. "Nález nakažených ptáků bez příznaků je důležitý, ale není překvapující. Víme i z jiných částí světa, že některé druhy jsou náchylnější než jiné," uvedl Hitchinson. Přezkoumání je nutné i podle virologa Connora Bamforda, který odkázal na větší úmrtnost tučňáků v minulosti.

Vědci sledovali tučňáky mezi prosincem 2023 a lednem 2024. Odebrali 115 vzorků zdánlivě zdravých ptáků, z nichž devět mělo pozitivní test na vir H5N1. Mezi tučňáky císařskými zatím nenašli žádného s tímto onemocněním. Nelze ale říci, jestli se virus do těchto kolonií dostal a již se v nich nevyskytuje, nebo zda mu tito ptáci vůbec nebyli vystaveni.

Výzkumníci ptačí chřipku na antarktické pevnině poprvé zaznamenali v únoru letošního roku. Šíření viru H5N1 způsobilo úhyn milionů volně žijících ptáků po celém světě. Kvůli přenosu nemoci na savce v přírodě zemřely tisíce lachtanů a tuleňů.

