V Jeseníkách začíná hnízdění sokolů. Vrátili se tam před 21 lety

Miroslav Vinkler 24.3.2021 10:09

Článek bych nazval "Labutí písní" a to nejen sokolů v Jeseníkách.



Nárůst masové turistiky a budování dalších a dalších lákadel pro vyznavače konzumního způsobu života z Jeseníků udělaly jedno z potencionálně nejohroženějších přírodních území v ČR.



Je mi to líto, ale orgánům státní správy i samosprávy je to doslova "šumafuk" a taky to tak dopadne. Ochrana přírody je zoufale nedostatečná a děravá jak řešeto. Každý všehoschopný a movitý investor si s ní doslova vytře p...l.



