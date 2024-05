V rezervaci v Novohradských horách přibyly k praturům dvě klisny divokých koní

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Michal Köpping / Česká krajina ejznámější prostor, který Česká krajina využívá, je v Milovicích na Nymbursku.

V rezervaci velkých kopytníků v Novohradských horách na Českokrumlovsku přibyly k praturům dvě klisny divokých koní. Momentálně žijí v komplexu čtyři zvířata, v budoucnu se jejich počet zvýší na 15. ČTK to řekl Dalibor Dostál z organizace Česká krajina, která na projektu spolupracuje."Další koně bychom měli převážet v příštích týdnech. Bude záležet na vývoji počasí, převozy divokých zvířat není vhodné dělat za příliš vysokých teplot," uvedl Dostál. Česká krajina divoké koně do Novohradských hor převezla z rezervace ve středočeských Milovicích. Postupně by se měl stav zvířat zvýšit na deset divokých koní a pět praturů. "Dobře se doplňují a nepředstavují pro sebe konkurenci. Navíc jsou na sebe zvířata už zvyklá z Milovic," řekl Dostál.

Praturové i divocí koně navíc spásají jiný druh travin, bylin nebo rostlin. Vytvářejí tak přírodní prostředí, protože udržují rezervaci, aniž by musel v krajině zasahovat člověk, uvedl Dostál.

Na jihu Čech se rezervace velkých kopytníků nachází ještě u Třeboně na Jindřichohradecku a u Lipna nad Vltavou na Českokrumlovsku. Rezervace v Novohradských horách se rozkládá na ploše asi deseti hektarů, ale postupně by se měla rozrůst až na 50 hektarů. "Do budoucna bychom v Jihočeském kraji vytvořili i další rezervace, jednáme o tom," uvedl Dostál.

Česká krajina je nezisková organizace, která usiluje o ochranu biologické rozmanitosti a zmírňování dopadů klimatických změn na přírodu i člověka a adaptaci krajiny na změny klimatu. Jednou z jejích hlavních činností je vytváření sítě nestátních přírodních rezervací, které umožní přežití ohrožených druhů rostlin a zvířat, případně jejich návrat do oblastí, kde byly v minulých staletích vyhubeny.

Nejznámější prostor, který Česká krajina využívá, je v Milovicích na Nymbursku v lokalitě o rozloze více než 200 hektarů. Na pozemcích tam žijí stáda divokých koní, praturů a zubrů.

