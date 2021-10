V sobotu proběhne Den za obnovu lesa

Zdroj | Lesy České republiky

Den za obnovu lesa je největší celostátní lesnickou akcí pro veřejnost, kterou pořádají Lesy České republiky. Uskuteční se v sobotu 16. října na třinácti místech ve všech krajích republiky, a to od 10 do 16 hodin. Každý může vysadit stromy v lesích nové generace, pomoci s jejich oplocením či úklidem klestu a dalšími pracemi, které s obnovou krajiny po kalamitě souvisí. Nebo sledovat nabízený program pro celou rodinu či se jen projít po okolním lese, posedět u ohně a opéct buřty. Sobotní Den za obnovu lesa navazuje na první ročník, jehož se zúčastnilo 32 000 lidí. Informují o tom Lesy České republiky.„Úspěch prvního ročníku je pro nás zavazující. Zájem lidí podílet se, třeba jen symbolicky vysazením jediné sazeničky, na obnově našich lesů je obrovský, a proto jsme se rozhodli založit novou tradici,“ říká generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček.

Letošní Den za obnovu lesa je i poděkováním veřejnosti za trpělivost s nesnázemi, které nutně provázely masivní boj s největší kalamitou v historii oboru. Je ale rovněž oslavou skutečnosti, že se lesníkům podařilo na většině území republiky dostat kalamitu pod kontrolu a na místě uhynulých porostů se sázejí lesy nové generace rekordním tempem. Současně lesníci začínají ve velkém spravovat i lesní cesty poničené od těžké techniky, kterou vyváželi stromy napadené kůrovcem dříve, než se rozšíří do zdravých porostů. To všechno chtějí lesníci veřejnosti na Dni za obnovu lesa ukázat.

Je to Den, kdy se mohou lidé aktivně zapojit do obnovy lesa, ale rovněž se zeptat na cokoli, co je zajímá v souvislosti s obnovou turistické infrastruktury, skladbou vysazovaných lesů, programem Vracíme vodu lesu.

Kromě lesnických činností spojených s obnovou porostů po kalamitě je na Dni za obnovu lesa připravený program pro celou rodinu. Na procházce s lesníky vyvěsí účastníci Dne přístřešky pro sovy a jiné noční dravce. Na vlastní oči se přesvědčí, jaké lesy podnik sází místo uhynulých porostů, i to, co dělá pro zadržování vody v krajině nebo podporu tažných koní v lesích. Děti, které projdou stanovišti, na nichž si vyzkoušejí hravou formou lesnické práce a činnosti, odmění podnik odznakem malého lesníka a lesnickým kloboučkem. Na všech lokalitách jsou rovněž připraveny ukázky lesnické techniky.

Každá lokalita připravila program něčím výjimečný, informace ke konkrétním místům jsou uvedeny na webovém portálu www.sazimelesynovegenerace.cz. S navigací přímo na místo pomůže podniková mobilní aplikace Klub nového lesa.

