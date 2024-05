Vědci poprvé spatřili, jak si orangutan ošetřil otevřenou ránu léčivou rostlinou

"Jsou to naši nejbližší příbuzní a to opět ukazuje podobnosti, které s nimi sdílíme. Jsme si více podobní než rozdílní," uvedla bioložka Isabella Laumerová z německého Institutu Maxe Plancka.

An orangutan appeared to treat a wound with medicine from a tropical plant, the latest example of how some animals attempt to soothe their ailments with remedies found in the wild, scientists reported Thursday. https://t.co/vWqGgaJ0Z3