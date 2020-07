Do řeky Dyje bylo vypuštěno dalších 2000 jeseterů malých

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | BOKU Wien Celkem vypustí vodohospodáři během pěti let do řek 25.000 jeseterů.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Státní podnik Povodí Moravy vysadil v červenci do řeky Dyje další 2000 jeseterů malých, pokračuje tak ve snaze navrátit rybu do moravských řek. Celkem během pěti let vypustí vodohospodáři do řek 25.000 jeseteřích jedinců, oznámil dnes v tiskové zprávě mluvčí podniku Petr Chmelař.

Projekt začal v roce 2017, potrvá do roku 2021. Mláďata jsou ze speciální kontejnerové líhně na Dunaji ve Vídni.

"Tato zvláštní starobylá ryba s protáhlým tělem dosahuje pohlavní dospělosti již okolo čtvrtého roku života, což je velmi dobrý předpoklad k tomu, abychom již v době trvání projektu docílili založení populace dospělých jedinců, která se dokáže sama reprodukovat," uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Již nyní rybáři hlásí úlovky jeseterů, které ovšem musejí vracet zpět do vody. Výskyt jeseterů se ale sleduje také výrazně vědečtější metodou hydroakustické telemetrie. Umožnuje sledování ryb na dálku a je vhodná zejména pro větší řeky. V plánu je vypuštění celkem 45 ryb s hydroakustickými značkami.

"Pro sledování těchto ryb bylo letos nainstalováno šest stálých přijímačů podél Dunaje na úseku z Vídně po vodní dílo Gabčíkovo," uvedl Gargulák. V plánu je také aktivní sledování řek s použitím lodí.

reklama