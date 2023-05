YouTube a Google dál bohatnou na ziscích z reklamy u příspěvků, které popírají klimatické změny

Miloš Zahradník 29.5.2023 17:46 Reaguje na Lukas B.

Ja se obavam, ze do znacne miry plati i c). Cest vyjimkam. Ona klimatologie - neplest s meteorologii, ta je lepe uchopitelna stavajici urovni nasich vedeckych znalosti - nikdy moc velkou vedou nebyla, receno decentne. Akorat se tam vzdy vydatne prumerovalo a to vetsinou neni cesta k nejhlubsimu poznani. Nekdo si sice muze myslet opak a argumentovat napr. pouzitim statistiky rekneme v medicine. I tam bych byl spis skepticky a to i v pripade ze ty statistiky jsou udelany zcela korektne. Ten hlavni - metodologicky - problem klimatologie je ale ten, ze statistika je tam p r i n c i p i a l n e nepouzitelna. Nejsem sice odbornik ve statistice, dost dobre ale rozumim matematice teorie pravdepodobnosti na to, abych vyjadril nazor, ze v podstate zadny (!) postup matematicke statistiky nelze v klimatologii korektne pouzit. Z jednoho velmi prosteho duvodu. Mame jen jednu Zemekouli. V meteorologii se to da obejit argumentaci, ze napr. ansambl 30. kvetnu let 1900 - 2022 je uz dostatecne velky, aby se na nem testovala rekneme kvalita prepovedi na pristi den 31. kvetna. Tohle v klimatologii ale muzete udelat az nekdy za milion (mozna uz za 10 000 ale tohle je fakt slozita otazka) let. Prikladat pravitko nebo krivitko k posloupnosti namerenych udaju neni sice zadna velka veda... ale jisteze to ma v mnohych situacich - kdy sledujeme jednu trajektorii z ansamblu mnoha podobnych, jehoz vlastnosti jsme schopni netrivialnim zpusobem pochopit a popsat - smysl. Muzeme prikladat pravitko ci krivitko k prubehu teplot pacienta v poslednich dnech a tydnech atd. a vedecky predikovat, kdy pacient umre. Tohle porad muze byt i netrivialni veda - ale prikladat pravitko ci krivitko k jedne jedine trajektorii, kterou mame k dispozici - k namerenym hodnotam at jiz globalnich teplot nebo mnozstvi ledu v A(nta)rktide atd. je proste sarlatanstvi. Sarlatanu (nekteri, zvlast nekteri "ekologove" jim rikaji "vedci") a jejich stadnich prikyvovacu je ovsemze moc I kdyz ti sarlatani skrz IPCC EU OSN a dalsi instituce ted zdanlive ovladaji cely svet, je treba snazit se jim nepodlehat :)



Resume meho prispevku: Rozdil mezi uplatnenim statistickych metod napr. v medicine a v klimatologii je v prve rade ten, ze mame jen jednu zemekouli

Namodelovat tyu Zemakouli numericky> To na smysl v meteorologii

ale NE v klimatologii. Ono ani v te medicine - mame sice 10 miliard

osob na kterych muzeme testovaty treba nejakou novou skvelou vakcinu

ale ani v medicine veda nepokrocila tak aby se vakciny testovaly

na pocitacovych modelech cloveka.

