Želvy jako bioindikátor: V jejich žaludku lze nalézt pestrou směs plastů. Třeba čarodějnický dráp

Gumový čarodějnický dráp. Nalezen v břiše karety obecné.

Dlouhodobý výzkum obsahu želvích žaludků nese různé poznatky. Třeba ten, že během deseti let se výskyt plastů v žaludcích želv nezhoršoval, ale byl stabilní. Ukázalo se dále, že želvy jsou při požírání plastů vybíravé: preferují plasty barvou připomínající listy, čiré nebo bílé. Jinými slovy, požírají plasty, které si mohou snadno splést se svou přirozenou potravou. Tak se do břicha jedné z nich zřejmě dostal i gumový čarodějnický dráp. Vypadá trochu jako krabí klepeto. O plastových nálezech v žaludcích želv informují vědci v žurnálu Marine Pollution Bulletin Jaké želvy vědci zkoumali? Byly to karety obecné, které byly buď nalezené mrtvé na plážích Středozemního moře, nebo byly usmrceny při lovu ryb jako nechtěný úlovek.

Celkem se pod ruku vědců dostalo 135 želv. Ve více než 40 % želv našli vědci makroplasty, tedy kusy plastů než 5 mm, včetně víček od lahví a halloweenské hračky – gumového prstu čarodějnice.

Výzkumný tým vedený Exeterskou univerzitou a Severokyperskou společností pro ochranu želv tvrdí, že karety obecné by mohly docela dobře sloužit jako bioindikátor, díky kterému bychom mohli lépe pochopit rozsah znečištění prostředí plasty a také jeho dopady na živou přírodu.

Nalezená mrtvá kareta obrovská.

„Cesta halloweenské hračky – od dětského kostýmu až po žaludek mořské želvy – je fascinujícím pohledem na životní cyklus plastů,“ komentuje výzkum Emily Duncanová z Centra pro ekologii a ochranu přírody v Exeterském kampusu Penryn v Cornwallu.

„Tyto želvy se živí želatinovou kořistí, jako jsou medúzy. A pak se živí tím, co najdou na mořském dně, nejrůznějšími korýši a podobně. A je snadné si představit, že se gumový čarodějnický dráp zdál želvě jako klepeto kraba.“

Vědci našli celkem 492 kusů makroplastů, z toho 67 uvnitř jedné želvy. Není jasné, proč želvy žijící ve stejné oblasti obsahovaly tak rozdílné množství plastů.

Želvy vykazovaly „silnou selektivitu“ vůči určitým typům, barvám a tvarům plastů.

„Nalezené plasty byly barevně podobné listům (62 %), čiré (41 %) nebo bílé (25 %) a nejčastěji identifikovanými polymery byly polypropylen (37 %) a polyetylen (35 %),“ uvedla Duncanová.

„Je pravděpodobné, že želvy požívají plasty, které se nejvíce podobají jejich potravě,“ dodává.

Obsah břicha karety obrovské

„Stále neznáme všechny dopady makroplastů na zdraví želv, ale mezi negativní účinky by mohlo patřit ucpání zažívacího traktu a omezení schopnosti přijmout z potravy živiny,“ říká Duncanová.

Želvy ve studii byly nalezeny v průběhu let 2012 až 2022 a výskyt požití makroplastů se v tomto období nezvýšil a zůstal stabilní. Nebyl zjištěn žádný rozdíl mezi želvami vyvrženými na břeh a želvami chycenými při lovu.

