Změna klimatu nedělá parazitům dobře. A důvod k radosti to není

U parazitů ryb z Pugetova zálivu platí: čím komplikovanější a rafinovanější je jejich životní cyklus, tím více jsou ohrožení. Výzkum také naznačil, že nevýraznější vysvětlující příčinou poklesu jejich populací je oteplení.

Na živočichy, kteří si parazitismus vybrali jako svou životní strategii, většinou nepohlížíme zrovna hezky. Zpráva o tom, že i na ně neblaze doléhají klimatické změny, se tak jeví pozitivněji, než ve skutečnosti je.

Začneme tím, že se výzkumníci z univerzity ve Washingtonu probrali severoamerickými sbírkami, které za posledních 139 let nastřádala přírodovědecká muzea. Cíleně přitom vyhledávali vzorky sesbírané z vod Pugetova zálivu. Nezajímali je přitom ani tak v konzervačních roztocích a roztodivných lácích naložené ryby, jako spíše nejrůznější parazité usazení na jejich kůži a šupinách. Protože šlo často o exponáty nenahraditelné hodnoty, moc do nich skalpelem nešťourali. Jen trochu. Spokojili se s tím, co odhalili na povrchu těl.

Na 699 prozkoumaných rybkách a rybách tak zaznamenali celkem 17 259 parazitů, přináležejících k 85 různým druhům. Proč ale něco takového badatelé dělali?

Odpověď má dvě části. Předně, výzkumníci z univerzity ve Washingtonu - podobně jako parazitologové ve zbytku světa – neměli zrovna dobrý přehled o tom, jak se populace parazitů a jejich druhy mění v nějakém prostředí v závislosti na vnějších podmínkách. A za druhé, zrovna Puget Sound, druhý největší záliv v pevninské části USA, těch změn vnějších podmínek za poslední staletí prodělal opravdu dost. Jeho okolí i voda v něm se výrazně oteplila. A tak by se dalo odtušit, že na to – nějak – nesjpíš museli zareagovat i paraziti.

Lump anebo hrdina

Tady je ale zapotřebí trochu odhlédnout od nedobré reputace, kterou u nás živočichové s touto životní strategií mají. Ano, parazité jsou špatnou zprávou pro ty, na nichž (nebo v nichž) se vezou. Kondici svých hostitelských druhů zhoršují. Ale v rámci celého ekosystému mají i pozitivní efekt.

Usnadňují například tok energie potravními sítěmi. A svým způsobem se dá říct, že oslabováním svých hostitelů „pomáhají“ vrcholovým predátorům. Proto je nešťastné, že o proměnách jejich populací v čase víme tak málo.

„Lidé si většinou myslí, že klimatické změny parazitům prospívají,“ vysvětluje docentka Chelsea Wood, hlavní autorka studie. „Pro některé druhy parazitů tu jistě může být pravda, ale jiné činí změny zranitelné.“

Jde hlavně o to, že řada parazitů je těsně navázána na svého hostitele. A když se hostitelům nebude v měnícím se prostředí dařit dobře, odnesou to s nimi i jejich parazité. Svou roli hrají občas i komplikované životní cykly.

Poměrně dost druhů parazitů totiž „cestuje“ mezi vícerem druhů hostitelů. Nositelem vajíček parazita je jeden hostitel – a když se v něm larvy vylíhnou – přenesou se, infikují jiného hostitele. Aby se pak dospělý parazit usadil klidně i v třetím hostiteli, než sám naklade vajíčka… Tahle strategie se parazitům nadmíru vyplácí v prostředí a podmínkách, které se moc nemění. Když ale změny nastanou?

Pak se parazit stává zranitelným v každém kroku svého životního cyklu. A Pugetův záliv se za posledních 70 let (povrch hladiny i voda) oteplil o 1° C; voda je tu více znečištěná a počty určitých druhů ryb, které mohly fungovat jako hostitelé, se výrazně snížily.

Teplá voda je špatně

V krátkosti – výzkum univerzity ve Washingtonu prokázal, že parazité ryb – zvláště pak ti, kteří během své životní cesty „přeskočí“ mezi vícero druhy hostitelů – zažívají velký populační propad. Ubývá jich, respektive se jejich počty snižují o asi 11 % každou dekádu.

Desítka druhů parazitů také – už před rokem 1980 – z Pugetova zálivu úplně vymizela. V tomto případě šlo o 9 z 10 druhů parazitů, kteří měli více hostitelů. Co z toho plyne?

Že – minimálně tedy u parazitů ryb z Pugetova zálivu - čím komplikovanější a rafinovanější je jejich životní cyklus, tím více jsou ohrožení. Výzkum také naznačil, že nevýraznější vysvětlující příčinou (poklesu populací parazitů) je oteplení.

„Populace parazitů, kteří mají jednoho nebo dva hostitele, zůstávají relativně stabilní,“ dodává Woodová. Ale tam, kde bylo hostitelů více, se to parazitům sype. Studie odhalila, že u kdysi běžně rozšířených a hojných druhů parazitů dochází klimatickou změnou k výraznému poklesu početnosti.

Otázkou je, zda se to – bez povšimnutí, protože parazity nemáme rádi – neděje i v jiných ekosystémech. A znovu, pro připomenutí – paraziti jsou sice považováni za padouchy – ale v ekosystémech zastávají řadu užitečných rolí. A byla by asi chyba zjistit, jak potřební vlastně jsou až tehdy, když vyhynou.

